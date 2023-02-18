Скоренов: «Динамо» доминировало всю игру, кроме семи минут, и должно было вытаскивать матч

Нападающий московского «Динамо» Александр Скоренов высказался о поражении в матче с «Витязем».

«Пропустили такие голы, про которые даже не знаю, что сказать. Первый гол — мы разбирали, что должны делать в таком случае на вбрасывании в своей зоне. Всё это выполнили, но неудачное стечение обстоятельств, и шайба заходит. Это 0:1. Потом второй гол — где-то, может быть, была недоконцентрация, и нам забивают. Соперник сделал два или три броска в створ ворот и забил два гола.

Считаю, что мы всю игру доминировали, за исключением первых семи минут в первом периоде. А так играли с шайбой, играли активно, подбадривали друг друга, боролись, была хорошая атмосфера на лавке. Мы должны были вытащить этот матч, но как случилось, так уже случилось. Будем делать работу над ошибками, стараться перебарывать себя и выигрывать следующие матчи», — сказал Скоренов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.