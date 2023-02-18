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Финский тренер Юкка Ялонен рассказал, как им пыталось манипулировать руководство СКА

Финский тренер Юкка Ялонен рассказал, как им пыталось манипулировать руководство СКА
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Финский тренер Юкка Ялонен, тренировавший СКА с 2012 по 2014 год, рассказал о единственном случае, как им пыталось манипулировать руководство санкт-петербургского клуба.

«Такова была культура. Я не думаю, что подобная такая система есть где-либо ещё в мире. Не могу говорить о суммах, но бонусы были достаточно большими.

Однажды, прямо в первом сезоне, после домашнего матча меня попросили зайти к боссу клуба. Большой шеф вышвырнул оттуда всех остальных, и остались только мы. Очевидно, у него был некоторый опыт работы с одним из игроков, и он спросил, почему тот не может играть больше и в большей роли.

Мне было интересно, что я должен был ответить. Если бы это произошло теперь, я бы предложил внести небольшие изменения, и тогда я, вероятно, буду постоянно на стороне босса. Тогда я рассказал ему, как всё было на самом деле: у нас просто есть игроки получше этого. После этого возврата к теме не было. И ничего подобного. Это была единственная ситуация, когда они пытались немного манипулировать мной.

Но было здорово тренировать там, в Санкт-Петербурге. Этого нельзя отрицать. Организация была очень профессиональной, и всё было продумано до мельчайших деталей», — приводит слова Ялонена Ilta-Sanomat.

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