«Россия отстала лет на 20». Финский экс-форвард «Локомотива» вспомнил игру в КХЛ

Финский нападающий «Ильвеса» Петри Контиола поделился мнением об игре в КХЛ. Форвард выступал за магнитогорский «Металлург» (2009–2011), «Трактор» (2011–2014) и «Локомотив» (2014–2019) и за 11 сезонов сыграл 545 матчей в регулярном чемпионате и 101 в плей-офф.
«Как я могу описать свои отношения с Россией и КХЛ? Любовь с первого взгляда. Сейчас мир таков, каков он есть, но это были замечательные годы. Каким-то образом Россия отстала лет на 20. Чем-то это привлекло меня.
Русские всегда хотели, чтобы мы были во что-то вовлечены. Например, если они приглашали тебя сходить поесть, ты должен был идти. Хотя мы говорили на разных языках, я тоже много раз попадал в истории из-за Гугл-переводчика. Им нравилось, что мы просто пришли вместе. А мне нравилось всё такое необычное.
Самыми забавными были некоторые отдельные ситуации, свидетелем которых ты становился или о которых слышал. Например, когда товарищ по команде во время перерыва в игре закурил. Однако не было похоже, что в команде был только один-два таких игрока. Но что с того?
В этом сезоне в «Ильвесе» ребята спрашивали меня, с кем я играл в КХЛ. Когда я туда приехал, там было довольно много больших имён: Сергей Зубов, Яромир Ягр, Доминик Гашек, Алексей Яшин… капитаном нашей команды в Магнитогорске был Сергей Фёдоров», — приводит слова Контиолы Ilta-Sanomat.
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