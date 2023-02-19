Обладатель Кубка Стэнли: «Сибирь» была приемлемым местом. Нижнекамск был другой страной

Обладатель Кубка Стэнли Вилле Ниеминен, игравший в КХЛ с 2010 по 2012 год, вспомнил выступления в России. В КХЛ финн примерял джерси «Сибири», «Нефтехимика» и рижского «Динамо».

«Стадион «Нефтехимика» устроен так, что с одной стороны есть только трибуна, а с другой — только балкон. Владелец наблюдает с балкона и время от времени отправляет заметки по составам вниз.



«Сибирь» была приемлемым местом по стандартам КХЛ. Нижнекамск был другой страной. Там была действительно советская атмосфера. В «Нефтехимике» тренировались, перетягивая тракторные шины, а на льду были в свинцовых жилетах. Даже в первых периодах матчи прерывались свистками.



Как только я туда добрался, я понял, что уеду оттуда в одиночку. Я просто знал, что из этого ничего не выйдет», — приводит слова Ниеминена Ilta-Sanomat.