Хоккейный клуб ЦСКА не проявлял интереса в отношении голкипера «Амура» Евгения Аликина, сообщает пресс-служба московского клуба.



«Не смотря на появляющиеся в СМИ новости о возможном подписании голкипера Евгения Аликина московским клубом, переговоры не велись и не ведутся. Интереса со стороны ЦСКА проявлено не было», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Аликин провёл 38 матчей, в которых одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 93,9%. Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны «Авангарда», но оруководство омского клуба не устроила компенсация за вратаря. Напомним, Аликин в текущем сезоне обошёл Метсолу и вышел на первое место по количеству побед в истории «Амура» в КХЛ.

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