Коваленко: в руководстве «Спартака» нужно искать главный резерв для усиления

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко выразил разочарование результатом «Спартака» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ и поддержал бывшего главного тренера команды Бориса Миронова.
«В своё время, как армеец Москвы, прошёл через главные дерби страны — против «Спартака» и «Динамо». Поэтому огорчился, что после поражения от «Северстали» выбыл из кубковой гонки прославленный «Спартак». Ещё осенью, когда «Спартак» убрал прославленного защитника Бориса Миронова, говорил о том, что причины кризиса красно-белых совсем не в тренерской позиции. Но тогда пресса вознесла до небес нового тренера, который на свежих эмоциях дал результат, а потом команда упала ещё ниже. Мы видим такой интригующий сезон КХЛ и очень жаль, что «Спартак» не смог соответствовать общему настроению.
Поймите, даже сборной «Легенд» нужен лидер и организатор, которым является Вячеслав Фетисов. Что уж говорить о постоянно играющем профессиональном клубе, где роль руководства просто огромная. На мой взгляд, именно здесь нужно искать главный резерв. Обсуждал ли с Мироновым его увольнение? Мы и сейчас с Борисом в одной команде, в феврале с «Легендами» играли на открытии новой арены в Новокузнецке, теперь летим на Байкал. Любому профессионалу понятно, где болевые точки «Спартака». Борис выбрал путь тренера, ему, несмотря на все моменты, многое удалось в «Спартаке». Не сомневаюсь, что его карьера продолжится на высокой ноте», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
«Спартак» занмает девятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от заветной восьмёрки на три очка за три матча до конца регулярки.
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