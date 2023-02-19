Заварухин — о 4:1 с «Адмиралом»: спасибо нашим болельщикам, которые летели восемь часов

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги выездной серии по Дальнему Востоку, завершившейся победой в матче с «Адмиралом» (4:1).

«Тяжёлый выезд, понимали, что четвёртая игра — самая тяжёлая. Разобрали прошлую игру, основной момент — меньшинство в первом периоде ребята выстояли „3 на 5“, здорово сыграли в атаке, хорошие голы. Контролировали игру при 2:0, потом небольшое несчастье произошло в углу, могла игра перевернуться, но здорово, что большинство забили. Хорошая победа, блокированные броски. Спасибо нашим болельщикам, которые летели восемь часов, чтобы нас поддержать.

На чём сделали акцент за сутки? Было больше контроля шайба и движения нападающих в зоне атаки, которые лезли на ворота и обыгрывали своих оппонентов. Дебют Хисамутдинова? Он готовился, долго тренировался, хорошо контролировал шайбу, заработал удаление, был хороший момент во втором периоде, с игровой практикой придёт? Готовы ли снова сыграть с «Адмиралом» в плей-офф? Не выбираем соперника, как будет — так будет», — цитирует Заварухина официальный сайт КХЛ.

«Автомобилист» завершил дальневосточный выезд двумя победами в четырёх матчах. Благодаря этой победе екатеринбургский клуб поднялся на второе место в таблице Восточной конференции КХЛ.