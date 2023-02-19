Тамбиев — о поражении от «Автомобилиста»: соперник был на шаг впереди и владел инициативой

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев остался недоволен игрой команды в первых двух периода матча с «Автомобилистом» (1:4) и посетовал на удаление в середине третьего периода, которое предопределило исход встречи.

«Соперник был на шаг впереди, выигрывал всю борьбу два периода. Очень плохо отбирали шайбу и забирали, соперник владел инициативой. Даже в большинстве мы ничего толкового не создали в первом периоде. Пришлось немного встряхнуть, перешли на три звена, забегали, задвигались, начали создавать моменты, забили хороший гол, но четырёхминутное удаление всё перечеркнуло. Если бы не оно, думаю, была бы интересная концовка.

Проиграть можно по разному, но так, как мы играли 40 минут — меня это не устраивает. Проблемы в большинстве? Много бросков мимо ворот, иногда не хватает скорости зайти в зону, глубже сыграть, тут пешком не пройдёшь. Шайба в принципе медленно ходила, не буду сетовать на усталость, «Автомобилист» тоже четвёртый матч на выезде. Это следствие не очень хорошей игры в третьем периоде, вот если бы после гола Шевченко заработали большинство — тогда было бы другое качество», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

«Адмиралу» до конца регулярки осталось провести два матча с «Амуром», который владивостокский клуб опережает на шесть очков.