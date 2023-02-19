Кожевников: Фазель — смелый мужик, у него совесть чиста. А сейчас в ИИХФ одни подлецы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников специально для прокомментировал критику в адрес бывшего президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля со стороны европейских политиков и журналистов из-за принятия им российского гражданства и покупке акций крупного российского производителя яблок.
«Что я могу сказать насчёт критики в адрес Фазеля? Собака лает, караван идёт. Он нормальный мужик, который отвечал за свои слова. Жалко, что таких людей мало.
Фазеля сейчас не хватает в ИИХФ? Таких людей не хватает. Смелый мужик, который не отказывается от своих слов. Самое главное – у него совесть чиста перед самим собой. Ему не надо было перед кем-то отчитываться. Фазель много что сделал и развивал хоккей, вкладывал душу. А сейчас там одни подлецы. Это приспешники, у которых нет совести», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».
Напомним, по данным ЕГРЮЛ, на прошлой неделе Фазелю перешла доля в размере 54% в ООО «Алма Холдинг». «Алма» занимается выращиванием яблок премиум-класса по интенсивной технологии в Краснодарском крае. Ей принадлежит почти 400 га садов. Фазель возглавлял ИИХФ с 1994 года. Швейцарец покинул пост президента организации в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, на данный момент он является гражданином России.
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