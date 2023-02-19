Романцев: если бы знал, что провожу 400-й матч в КХЛ, наверное, трясло бы перед игрой

Нападающий «Автомобилиста» Даниил Романцев прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:1) и подвёл итоги дальневосточного выезда своей команды.

«На что был фокус в игровом задании с учётом неудачи накануне? От нас требовалось строго сыграть в обороне, выполнять игровое задание и меньше удаляться. Чем запомнилась игра? В целом здорово терпели всю игру, внимательно играли в обороне, не дали «Адмиралу» много шансов. Реализовали свои моменты, поймали соперника в третьем периоде на контратаках.

В каких компонентах игра не получилась, несмотря на победу? Всё равно несколько лишних удалений схватили. В целом хорошая игра с нашей стороны, приличная. Надо зацепиться за это и наращивать дальше.

Итоги дальневосточного выезда? Хорошо, что половину очков забрали с выезда. Всё равно – это плюс, но, конечно, могли и сыграть лучше. Но, в принципе, всегда есть куда расти и над чем работать. Поэтому осталось чуть-чуть до плей-офф, проанализируем, сделаем выводы.

Как-то сказывался юбилей — 400 матчей в КХЛ? А я даже не знал об этом. Поэтому никак. А так бы, наверное, трясло перед игрой, где-то бы отбрасывал шайбу, поскальзывался и падал (улыбается).

«Адмирал» – один из наиболее вероятных соперников в первом раунде, готовы вернуться сюда? А что тут думать? Уже плей-офф – решающие встречи. Выбирать не приходится, на кого попадём, с тем и будем играть. Надо будет, будем летать сюда, что ещё делать? Всё для победы», — приводит слова Романцева Metaratings.ru.

В текущем регулярном сезоне Романцев за «Автомобилист» сыграл 63 матча, в которых набрал 15 (9+6) очков.