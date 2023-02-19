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«Адмирал» стал седьмым клубом Восточной конференции, вышедшим в плей-офф КХЛ

«Адмирал» стал седьмым клубом Восточной конференции, вышедшим в плей-офф КХЛ
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Владивостокский «Адмирал» обеспечил участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

После победы СКА над челябинским «Трактором» в Санкт-Петербурге «Адмирал», идущий в турнирной таблице Восточной конференции на седьмом месте с 73 очками после 66 игр, не опустится ниже восьмой строчки и сыграет в Кубке Гагарина текущего сезона.

СКА возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 101 очко после 66 матчей. «Трактор» — 10-й на Востоке с 66 очками после 65 встреч.

Напомним, в Санкт-Петербурге завершился матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. СКА принимал на своём льду челябинский «Трактор». Победу со счётом 4:1 одержали армейцы.

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