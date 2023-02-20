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Доминик Гашек: я хочу помочь российским хоккеистам, но не России

Доминик Гашек: я хочу помочь российским хоккеистам, но не России
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Чешский экс-голкипер Доминик Гашек рассказал об отношении к игрокам из России, с которыми играл во время своей карьеры.

«Как я отношусь к многим российским игрокам, с которыми играл за свою карьеру в НХЛ? Они были отличными игроками, а также моими друзьями. Именно поэтому я хочу помочь российским игрокам (не России) в том, чтобы они не использовались в качестве рекламы спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ). К сожалению, НХЛ вообще им не помогает, и это грустно», — написал Гашек в своём «твиттере».

Ранее Гашек раскритиковал главу Словацкой федерации хоккея Мирослава Шатана за его позицию привлекать игроков из Континентальной хоккейной лиги в национальную сборную.

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