Морган Райлли стал пятым защитником «Торонто», набравшим 400 очков

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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли отметился двумя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Таким образом, 28-летний игрок обороны набрал 401 (71+330) очко за карьеру в составе «Мэйпл Лифс». Райлли стал пятым защитником в истории «Торонто», которому удалось преодолеть отметку в 400 очков. Он уступает Иэну Тернбуллу (414), Тиму Хортону (458), Томашу Каберле (520) и Берьё Салмингу (768), сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Райлли забросил две шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.