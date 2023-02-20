Морган Райлли стал пятым защитником «Торонто», набравшим 400 очков

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли отметился двумя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Таким образом, 28-летний игрок обороны набрал 401 (71+330) очко за карьеру в составе «Мэйпл Лифс». Райлли стал пятым защитником в истории «Торонто», которому удалось преодолеть отметку в 400 очков. Он уступает Иэну Тернбуллу (414), Тиму Хортону (458), Томашу Каберле (520) и Берьё Салмингу (768), сообщает пресс-служба НХЛ.
В текущем сезоне Райлли забросил две шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
- 20 февраля 2023
-
13:15
-
12:46
-
12:27
-
12:04
-
11:37
-
11:24
-
11:06
-
11:00
-
10:31
-
10:10
-
10:00
-
09:35
-
09:14
-
09:00
-
08:38
-
08:27
-
08:09
-
07:15
-
04:40
-
03:22
-
02:00
-
01:17
-
00:58
- 19 февраля 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:00
-
22:51
-
22:43
-
22:30
-
22:01
-
22:00
-
21:46