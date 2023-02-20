Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Морган Райлли стал пятым защитником «Торонто», набравшим 400 очков

Морган Райлли стал пятым защитником «Торонто», набравшим 400 очков
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли отметился двумя результативными передачами в матче с «Чикаго Блэкхоукс».

Таким образом, 28-летний игрок обороны набрал 401 (71+330) очко за карьеру в составе «Мэйпл Лифс». Райлли стал пятым защитником в истории «Торонто», которому удалось преодолеть отметку в 400 очков. Он уступает Иэну Тернбуллу (414), Тиму Хортону (458), Томашу Каберле (520) и Берьё Салмингу (768), сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Райлли забросил две шайбы и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 28 очков.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Новость по теме
Хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Торонто», у Самсонова 23 сейва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023