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Кравец: «Торпедо» бегает, открывается, непонятно что творит. У них получается

Кравец: «Торпедо» бегает, открывается, непонятно что творит. У них получается
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец после победы во встрече Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» поделился мнением об игре следующих соперников омичей — «Локомотива» и «Торпедо».

«Будет ли «Авангард» учитывать игровые стили следующих соперников — «Локомотива» и «Торпедо»? Конечно, в первую очередь важно, как мы играем. «Локомотив» чётко играет в обороне. «Торпедо» бегает, открывается, непонятно что творит, там как получится. Ну, получается у них. Первоначально мы будем готовиться к «Локомотиву». У нас с ними была неплохая игра в Ярославле, мы долго лидировали, к сожалению, проиграли. Конечно, я думаю, что у всех есть желание заработать свои два очка дома», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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