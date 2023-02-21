Илья Сорокин признан второй звездой матча с «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

После окончания встречи пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов матча. Все трое были выбраны из состава победителей. Так первой звездой стал форвард Брок Нельсон, отметившийся дублем.

Второй звездой встречи признан российский голкипер Илья Сорокин, на счету которого 44 спасения. Третья звезда — форвард Андерс Ли, отличившийся заброшенной шайбой.

Напомним, в концовке второго периода российский голкипер гостей Сорокин совершил феноменальный сейв клюшкой после броска Криса Летанга.