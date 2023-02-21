Братья Стаал повторили достижение братьев Буре 21-летней давности
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В Санрайз (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0).
В составе победителей голы забили Эрик Стаал, Марк Стаал, Райан Ломберг и Картер Вераге. Как отмечает пресс-служба «Флориды», братья Стаал стали вторым братским дуэтом в истории американского клуба, которым вдвоём удалось отметиться заброшенными шайбами в одном и том же матче.
В феврале 2002 года подобным достижением в матче с «Чикаго Блэкхоукс» отметились Павел и Валерий Буре. Теперь их достижение повторили канадские хоккеисты.
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