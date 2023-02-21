Журналист о потасовке в игре: президент «Питтсбурга» потерял рассудок. Малкину было больно

Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк бурно отреагировал на массовую потасовку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».
«Брайан Бурк потерял рассудок в комнате генменеджера, когда «островитяне» и «пингвины» устроили несколько потасовок (и одну драку). Евгений Малкин, который выглядел так, будто ему было больно ехать с Россом Джонстоном, отступает и защищается.
Толпе нравится это. Бурк громко стучит по столу», — говорится в сообщении журналиста The Athletic Роба Росси на его странице в «Твиттере».
Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.
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