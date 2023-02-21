Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист о потасовке в игре: президент «Питтсбурга» потерял рассудок. Малкину было больно

Журналист о потасовке в игре: президент «Питтсбурга» потерял рассудок. Малкину было больно
Аудио-версия:
Комментарии

Президент по хоккейным операциям «Питтсбург Пингвинз» Брайан Бурк бурно отреагировал на массовую потасовку в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Брайан Бурк потерял рассудок в комнате генменеджера, когда «островитяне» и «пингвины» устроили несколько потасовок (и одну драку). Евгений Малкин, который выглядел так, будто ему было больно ехать с Россом Джонстоном, отступает и защищается.

Толпе нравится это. Бурк громко стучит по столу», — говорится в сообщении журналиста The Athletic Роба Росси на его странице в «Твиттере».

ВИДЕО

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 4:2.

Новость по теме
Росси: «Айлендерс» должны без колебаний преследовать Кросби и Малкина. Это вызвало бабах
Новость по теме
Малкин поучаствовал в массовой стычке, после которой удаления получили все игроки на льду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023