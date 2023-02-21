Экс-тренер вратарей «Металлурга»: Илья Самсонов может стать топовым вратарём НХЛ

Бывший тренер вратарей «Металлурга» Сергей Звягин, ныне работающий на аналогичной должности в «Авангарде», поделился мнением о вратаре «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Самсонове.



«Самсонов взрослеет. Думаю, у него огромный потенциал. Никому не приятно, когда тебя не хотят оставлять в предыдущей команде, но эта перемена, эта смена клуба для него к лучшему. Потенциал, повторюсь, невероятный у Ильи.



Самсонов прогрессировал все эти годы, в НХЛ какие-то элементы его игры подправлялись, но я думаю, что его основной резерв, прежде всего в области психологии и профессионализме, он ещё не использовал. Илья – работоспособный парень, но стойкость характера он ещё развивает. Я говорю в первую очередь об умении не обращать серьёзного внимания на сиюминутные результаты.



Проблемы с этикой и дисциплиной? Эти моменты есть, но я не думаю, что в «Вашингтоне» сложилось мнение, что он какой-то несерьёзный и непредсказуемый. А если именно эти моменты были основными при их решении не продлевать с Ильёй контракт, то, думаю, они ошиблись. А для Ильи смена команды, уверен, послужила толчком к тому, чтобы ещё глубже заглянуть себе вовнутрь, провести анализ, сделать выводы и продолжать расти. Знаю, что в этом межсезонье он готовился как никогда. Серьёзная работа всегда приносит хорошие плоды. Думаю, он может стать одним из топовых вратарей НХЛ», — сказал Звягин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.