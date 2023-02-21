«В России не убивают индивидуальность вратарей. Поэтому они сейчас доминируют в НХЛ»

Сергей Звягин – известный в прошлом голкипер, а ныне главный старожил в тренерском штабе «Авангарда». В омский клуб Звягин пришёл ещё в 2018 году и по сей день продолжает успешно работать с вратарями «ястребов». В длинной и обстоятельной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергей Евгеньевич не только подробно обрисовал принципы и нюансы своей работы и назвал главное преимущество российской школы вратарей перед остальными, но и ответил на множество вопросов.

С чем связан прогресс Василия Демченко? Что сделал Звягин, чтобы убедить чеха Шимона Грубеца остаться в «Авангарде» после начала спецоперации? Какую роль тренер Звягин играет в трансферной работе омского клуба во вратарском секторе? Почему в «Вашингтоне» могут пожалеть, что расстались с Ильёй Самсоновым? Ответы на эти и многие другие вопросы в нашем эксклюзивном интервью.

«С Мельничуком договорились, что он приходит в «Авангард» без багажа. И он готов меняться и работать»

— Как оцените недавний дебют Алексея Мельничука за «Авангард»?

— Для него не очень простая ситуация была, совсем мало полноценных тренировок с командой, игровой практики давно не было. Считаю, он неплохо смотрелся в Хабаровске, справился, но пару обидных, нелогичных голов залетело. Однако многие моменты выглядели лучше, чем полтора месяца назад, когда он только пришёл.

— Что произошло с этим вратарём после возвращения в КХЛ?

— Не знаю, в чём проблема. Я с ним не работал до того, как он пришёл в «Авангард». К моменту его приезда я подготовил видео его последних игр в КХЛ, и первые пару недель мы с ним практически не расставались. Говорил даже, чтобы он извинился перед своей женой, что она его не видит (смеётся). Моя цель была – показать со стороны его игру, рассказать, что вижу я. Сразу обговорили, что мы не делаем ничего, что не имеет смысла для него. Много работали на льду только вдвоём, смотрели видео его тренировок и игр Демченко и Мишурова. В этом сезоне психологически ему было тяжело, не задалось в «Сочи», затем в Челябинске. И мы договорились, что в «Авангард» он приходит без багажа, отпускает ситуацию.

— Выходит, вы работали с Мельничуком и над психологией, и над техникой?

— Конечно, эти вещи вообще нельзя разделять. Алексею надо было добавить в интенсивности. Он очень трудолюбивый парень, нацеленный. Но, возможно, два-три года назад у него к себе были требования чуть другие. Сейчас мы обговорили, что работаем всё время на максимуме, всё время интенсивно. Каждая тренировка для него должна быть как игра.

Главное – что Мельничук открыт к диалогу, нет защитной реакции. Когда он видит свою игру со стороны, то он это прокручивает в голове, готов меняться и работать. Это прекрасное качество.

Алексей Мельничук Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

«Демченко работал без слюней и соплей. И сейчас его прогресс очевиден всем»

— У Мельничука перед глазами пример Демченко, не так ли? Василий добился серьёзного прогресса по ходу сезона.

— Я бы говорил о прогрессе за два сезона. И да, я даже Мельничуку сказал, что верю, что он выйдут на свой прежний уровень, потому что вот есть пример Василия. И в случае с Алексеем мы можем сократить этот процесс по времени.

Демченко в «Авангарде» шёл по нарастающей. В прошлом году он мало играл, это накладывало свой отпечаток, но мы делали акцент на том, чтобы завтра стать лучше, чем сегодня, и не паниковать, если пришлось сделать шаг назад. Так вот, у Василия в прошлом году случился некий переломный момент, после которого он начал прогрессировать. После олимпийской паузы, во время плей-офф он выглядел наилучшим образом. Затем в межсезонье я его просил не забывать об этой достигнутой агрессивности и интенсивности, и я был очень доволен, каким Василий пришёл в тренировочный лагерь после отпуска.

Потом начались контрольные матчи, турниры, и Станислав Галимов чуть поровнее прошёл их, выиграл два матча у СКА. Поэтому решили, что именно он зайдёт первым номером в сезон. Что касается Демченко, то мне не понравилась его игра в Минске (второй матч сезона для «Авангарда», проигранный омичами 3:6. – Прим. «Чемпионата»). Появилась какая-то пассивность, не было нужной заряженности в каких-то моментах. Поэтому Галимов и играл те первые игры. Однако Вася продолжал работать, никаких слюней и соплей, вкалывал на тренировках. Ну а когда он начал с середины сентября уже играть матчи подряд, то его прогресс уже все увидели. И в плане психологии, и в плане техники – всё это стало очевидно.

— Возможно, на Демченко так благоприятно повлияло отсутствие конкуренции? Ведь Галимов тогда получил серьёзную травму и выбыл надолго.

— Я много над этим думал, ещё перед началом тренировочного лагеря. Но, анализируя прошлое Василия, я не чувствовал, что он в свой лучший хоккей играл, когда не было конкуренции. Наоборот, он здорово выглядел, когда в «Тракторе» играл вместе с Майклом Гарнеттом или Павлом Францоузом, выдерживал конкуренцию с легионерами. Так что можно по-разному смотреть на эти ситуации, но сейчас самое главное, что Демченко нашёл в себе нужную мотивацию. А в том, что он будет физически готов к такому расписанию, мы не сомневались, потому что за два сезона он заложил себе отличный фундамент. А психология – это его заслуга.

— В Демченко замечаю некую отстранённость от внешнего шума, он не любит много говорить, сдерживает эмоции. Такой тип поведения помогает вратарю?

— Самое главное – оставаться самим собой. Все настолько индивидуальны, начиная с физиологии, а в голове-то – сто процентов. Все для себя сами решают, как готовиться к матчам, как вести себя в раздевалке. Скажем, Мартин Бродо мог в финальной серии Кубка Стэнли перед разминкой разговаривать с репортёром на трибуне. А Патрик Руа в перерывах заходил в раздевалку и начинал заводить народ, кричать, что он больше не пропустит. Это их индивидуальность, характер. Я вот в день игры практически ни с кем не общался, а кому-то важно отвлечься, поговорить, убрать волнение. Так что все разные, а вратари – особенно.

Василий Демченко Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Андрей Мишуров — за счёт чего он может стать вратарём уровня КХЛ?

— За счёт того, что он будет придерживаться того процесса, который происходит с ним сейчас. Ему не нужно обращать внимание на сегодняшний результат и просто становиться лучше каждый день. Мы вообще часто говорим с ребятами, что им не надо быть завтра лучше, чем кто-то. Просто нужно стараться завтра быть лучше самого себя сегодняшнего. Конкретно с Мишуровым мы обсуждали, что важно после успеха не забираться слишком высоко, а после неудачи слишком опускаться во мнении о себе. Потому что если чуть повыше забрались, то падать больнее вниз. Мы с ним не обращаем внимания на статистику, не оцениваем игру исходя из того, сколько бросков было, сколько голов. Любую игру анализируем не по результату, а разбираем наши вратарские моменты, проговариваем их и идём в выбранном направлении.

Что касается техники Мишурова, то я скажу так: у Андрея хорошая база, а по заряженности и атлетизму немногие в КХЛ с ним сравнятся. Поэтому особое внимание я обращаю на то, чтобы он продолжал изучать свою игру, умел анализировать и вникать в детали. Мы немного меняем некоторые вещи в плане ухода от молодёжного хоккея во взрослый.

Многие молодые вратари раскрываются после первого броска, а потом уже в шпагатах пытаться спасти положение. Это и есть понимание игры: нужно стараться играть не в футбольных воротах, а в хоккейных, тренировать не только атлетизм, но и рациональность.

— Ещё один новый голкипер в системе «Авангарда» — Андрей Сковронский. Тёмная лошадка для болельщиков.

— Очень хороший парень. Он пришёл перед дедлайном, когда у нас очень лимитировано было всё с вратарями: Демченко, Мишуров, а за ними – два вратаря ВХЛ. Возможно, если бы Мельничук уже тогда был доступен на тех условиях, на которых пришёл, то этой аренды Сковронского не было бы. Я совсем немного поработал с Андреем, он вскоре перешёл в ВХЛ. Конечно, есть вещи, которые нужно исправлять и улучшать, но в целом мне импонирует его отношение к делу, его работа.

«О приходе Грубеца в «Авангард» узнал, когда он уже подписал контракт. Но работа с ним оказалась тренерским счастьем»

— Советуются ли с вами в «Авангарде» перед подписанием того или иного вратаря?

— С разными руководителями было по-разному. Когда были Хацей с Сушинским, то каждую кандидатуру через меня пропускали. Например, когда Карри Рямё у нас вылетел, я позвонил Алексею Мурыгину, который был без контракта на тот момент. В оба сезона подобные ситуации возникали, того же Гарипова вспомнить. Мы тогда попали в ситуацию, когда вылетел Александр Судницин из-за травмы, на рынке никого не было, а Эмиль испытывал проблемы в «Ак Барсе», не играл там. Был определённый риск на его счёт, потому что давно не было игровой практики, плюс он восстанавливался после серьёзной травмы. Я летал в Казань, чтобы познакомиться с ним. И я думаю, он достаточно хорошо отыграл за «Авангард».

Когда пришёл на позицию генменеджера Алексей Волков, акценты были расставлены так: каждый занимается своим делом, я тренирую голкиперов, он подписывает хоккеистов. И, например, когда Шимон Грубец пришёл в «Авангард», то я об этом узнал уже после подписания контракта. Но хочу сказать, что для меня оба варианта взаимодействия с руководством абсолютно подходят. Главное, чтобы я полностью понимал свою роль.

— Если говорить о Грубеце, вы видели необходимость в подписании ещё одного вратаря, когда был сложившийся тандем Бобков – Гарипов? Сделали ли сразу ставку на чеха?

— У меня несколько другой подход, я просто выстраиваю тренировочный процесс ото дня ко дню. В этой ситуации мне было легче из-за того, что менеджмент не привлекал меня в этот процесс, потому что я сильно прикипел к ребятам (Бобкову и Гарипову). Конечно, приход Грубеца не был большим сюрпризом, потому что в прессе писали о поиске «Авангардом» зарубежного вратаря. Когда Шимона подписали, мне сказали, что не будет три вратаря весь сезон, а просто ищут варианты, которые помогут команде.

Мы работали каждый день, выстраивали процесс. На льду всегда только двое вратарей находятся, а у нас три взрослых голкипера. Приходилось разруливать, чтобы рабочая обстановка сохранялась и ребята между собой коммуницировали, потому что мы не знали, кто в итоге составит тандем, а кто станет лишним.

— Грубец ведь начал «золотой» плей-офф на скамейке «Авангарда»…

— Когда Шимон только пришёл в команду и начал играть, то у него было далеко не всё гладко. Понятно было, что вратарь-иностранец не должен сидеть на скамейке, но в то же время был необходим результат. Грубец и Бобков играли поровну вначале, но ни один из них не брал в свои руки роль первого номера. В какой-то момент я сказал Хартли, что Шимону нужно дать минимум три игры подряд сыграть, чтобы он почувствовал, что это именно его команда. И потом уже решать.

Грубец не совсем уверенно провёл эти матчи, мы поставили Бобкова, и Игорь здорово провёл концовку сезона, чем и заслужил место в воротах в плей-офф. В первом раунде с «Автомобилистом» ощущалось, что матчи могли бы чуть проще складываться для «Авангарда». И если бы мы не вытащили ту самую четвёртую игру в Екатеринбурге, то, скорее всего, Грубец бы вышел уже в первом раунде. Но мы вытянули матч, затем всю серию, и Игорь заслужил начать и второй раунд. Однако после первого матча с «Металлургом» напрашивалось решение о смене вратаря. При этом не было понимания, что Грубец сейчас зайдёт и будет играть до конца плей-офф. Мы полностью доверяли обоим вратарям.

— Как Грубец за полсезона проделал путь от вратаря «Куньлуня» до голкипера-чемпиона?

— Для меня работа с Шимоном — это просто тренерское счастье. У нас как-то очень быстро наладились отношения, мы были на одной волне, его нацеленность восхищала. Да и просто, когда человек приходит в команду и радуется как ребёнок, что оказался в «Авангарде». Все новые вещи, которые мы начинали делать в тренировочном процессе, имели для него смысл, он впитывал всё, как губка, и работал над каждой деталью.

Шимон Грубец и Сергей Звягин Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Много ли вам пришлось успокаивать Грубеца перед его вторым плей-офф, когда случилось 24 февраля?

— В первый же вечер мне позвонил Волков и сказал, что, скорее всего, Грубец завтра уедет. Я сразу позвонил Шимону, и мы провели очень длинный разговор. Конечно, все были в шоке, ведь это такая неординарная ситуация, с которой никто никогда ранее не сталкивался. Просто нужно было проговорить всё это, и после двухчасовой беседы договорились с Шимоном, что на следующий день увидимся во дворце. Никаких пока решений, просто увидимся, начнём общаться, а там уже посмотрим. И в первые дни мы жили буквально от часа к часу, и так для большинства иностранцев. Потому что неизвестно было, в какую сторону будет развиваться ситуация. Общались очень много, я с Шимоном по большей части, Хартли – с остальными легионерами. Боб был большим примером для них, так как он оказался с ними в одной лодке. Настоящий лидер, как и всегда, он достойно провёл это время.

Что касается Шимона, то я с трудом представлял, как можно выйти на игру и отрешиться от всего этого. Но по Грубецу я никаких изменений не видел, он блестяще провёл ту же серию с Казанью, да и с «Магниткой» тоже.

Ещё добавлю, что, когда после второй игры с Казанью у нас было собрание с руководством, и руководство дало всем иностранцам право выбора, Грубец сказал, что он просто не может оставить «Авангард» во время плей-офф.

— Расскажите о работе с Игорем Бобковым. Ведь он именно в «Авангарде» дебютировал в роли голкипера топ-клуба.

— Да, перед началом сезона-2018/2019 Игорь должен был составить тандем с Карри Рямё, но финн получил серьёзную травму на предсезонке. У руководства клуба сразу появились вопросы, нужно ли искать другого вратаря-легионера, но наш тренерский штаб, посовещавшись, решил, что спешить не нужно: Бобков здорово себя показывал, да и в случае чего найти голкипера по ходу сезона было намного проще, чем сейчас. Игорю дали шанс, мы понимали, что он физически великолепно готов и для него не станет проблемой, если он будет много играть. В сезоне Бобков выглядел стабильно, мы чувствовали, что на него можно положиться, так что к середине регулярки вратарский вопрос был снят.

Бобков по своему отношению к делу, по работе, по человеческим качествам – пример для подражания молодым, абсолютный профессионал. Я рад, что он после ухода из «Авангарда» продолжил играть за топ-команды. Он был нашим оплотом в «Авангарде», в первый сезон мы во многом благодаря ему вышли в финал, да и Кубка Гагарина без Игоря бы не было.

Сергей Звягин и Игорь Бобков Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Мне иногда приходится себя одёргивать, чтобы не стать вместо тренера фанатом своего подопечного»

— В этом сезоне «Авангард» долго и мучительно искал вратаря и в результате остановился на доверии к Демченко. Вы какое-то участие принимали в обсуждении кандидатов?

— В этом сезоне мы намного больше с Волковым разговаривали, был постоянный диалог. Алексей Владимирович спрашивал моё мнение по разным кандидатурам. Он сам смотрел уровень вратаря, просматривал видео, и если считал, что он достоин быть здесь, то просил меня по моим каналам достать определённую информацию: что за человек, какой он в раздевалке, что о нём говорят другие тренеры вратарей. Волков это спрашивал не для того, чтобы подстроиться под меня, а чтобы узнать кандидата с разных сторон. И потом он уже сам принимал решение.

Знаю, что прошло очень много фамилий через Волкова. И лишь по нескольким он меня просил выразить мнение.

— К вам попадают вратари со своими школами, прошедшие через несколько клубов. Можно ли чему-то научить взрослого голкипера?

— Конечно. А для чего мы тогда здесь? Скажем, моя история: в 37 лет я пришёл в «Локомотив», где был тренером вратарей Илари Някель, и за два месяца я поменял свой стиль. На вратарских тренировках мы работали над техникой, а на общекомандных моей единственной задачей было остановить шайбу. И вот через два месяца у меня на автомате стали выходить те вещи, над которыми работали на тренировках вратарей.

Так что работать со взрослыми голкиперами можно и нужно, идеальных вратарей нет, а хоккей не стоит на месте. С другой стороны, все индивидуальны, и нельзя всех грести под одну гребёнку. Необязательно что-то изменить у голкипера кардинально, но если есть возможность подкорректировать его игру, то ей надо пользоваться. Скажем, лишний шаг человек делает или слишком глубоко играет. Мы смотрим видео, разговариваем об этом. Если у голкипера нет таких рефлексов, как у Хенрика Лундквиста, то ему нельзя играть глубоко. Зачем мы тогда учимся кататься? Явно не для того, чтобы стоять на ленточке.

И таких моментов много. Не только в технике, но и в психологии.

— Вы работали с Василием Кошечкиным, который на момент вашего прихода в «Металлург» уже был опытнейшим вратарём с Кубком Гагарина в кармане.

— Для меня было неожиданным приглашение в «Магнитку», Кошечкин феноменально сыграл в победном плей-офф, и смена тренера вратарей не напрашивалась. Я готовился, старался узнать информацию о Василии и работе с ним, и были очень неоднозначные отзывы. Но когда я приехал, то был приятно удивлён его профессионализмом, его работоспособностью.

С другой стороны, с молодым Ильёй Самсоновым мне было работать намного проще, потому что это был начинающий голкипер. Вася – совершенно другая ситуация. Он был тогда на пике, а тут приходит новый тренер вратарей в середине сезона. Я думаю, что с его стороны была некая настороженность. Мне, конечно, не нужно было ничего менять у Васи, необходимо было прежде всего наладить какую-то связь. С одной стороны, не мешаться под ногами, с другой – вникнуть в детали его игры. И в первое время я даже предлагал ему на тренировках выбрать из предложенных мной упражнений либо заняться чем-то своим на другой стороне площадки. Василий иногда выбирал эту опцию, но я к этому относился абсолютно нормально. Я не стремился дать ему понять, что теперь я тренер и только меня нужно слушать. Со временем мы, конечно, отладили взаимопонимание, достигли нужного уровня доверия друг к другу.

Сейчас скажу, может быть, неожиданную вещь: мне иногда приходится себя одёргивать, чтобы не стать вместо тренера фанатом своего подопечного. Когда ребята играют на высочайшем уровне, когда они вкалывают на тренировках, когда ты видишь, через что они проходят, ты должен каждый раз думать, что лучше для них в этот момент, а не снижать нагрузку и требования просто из-за того, что ты кем-то восхищаешься. Я всегда прошу ребят не зацикливаться на промежуточном результате — негативном или позитивном, чтобы процесс шёл постепенно и равномерно. Принцип моей работы: готовься к следующей игре всегда так, будто ты проиграл предыдущую. И никогда не нужно дёргаться и паниковать после неудач и кардинально менять тренировочный процесс. Постепенная работа день за днём – то же самое у меня было с Кошечкиным и Самсоновым в «Магнитке». Бывали ситуации, когда несколько матчей подряд залетают «дурочки», и уже даже спокойный Вася начинал нервничать. Вот тогда я снова и снова говорил, что не нужно ничего менять, невезение не будет продолжаться бесконечно, что нужно контролировать только те вещи, которые ты можешь контролировать.

Сергей Звягин, Василий Кошечкин и Илья Самсонов Фото: Сергей Звягин и Игорь Бобков

— Василий — высокий человек. Как с такими габаритами он стал вратарём топ-уровня?

— У Кошечкина огромное количество сильных сторон. Размер ему был дан от природы, не он его достиг. Конечно, это большой плюс, но только потому, что он умеет пользоваться своими габаритами. А ведь далеко не все высокие вратари это могут. Кому-то не хватает подвижности, и с такими рычагами можно нигде не успеть. А некоторые при больших габаритах играют как маленькие вратари, не полностью используя свой размер. Для меня самые сильные стороны Кошечкина – великолепное чтение игры, чувство ворот и своих габаритов и, конечно, психологическая устойчивость.

«Если в «Вашингтоне» расстались с Самсоновым из-за того, что он несерьёзный и непредсказуемый, то там ошиблись. Думаю, Илья станет топовым голкипером НХЛ»

— Илью Самсонова отчасти можно назвать вашим воспитанником. Следите за его карьерой?

— Разумеется.

— Что поменялось в его игре в «Торонто»?

— Он взрослеет. Думаю, у него огромный потенциал. Никому не приятно, когда тебя не хотят оставлять в предыдущей команде, но эта перемена, эта смена клуба для него к лучшему. Потенциал, повторюсь, невероятный у Ильи.

Он ведь очень рано попал в профессиональный хоккей, практически из юниоров сразу в КХЛ поднялся. Когда принималось решение, что «Металлург» заходит в сезон с Кошечкиным и Самсоновым, которому тогда было 17 лет, я попросил руководство, чтобы они оплатили Илье поездку в межсезонье в Детройт, где я тогда находился, чтобы показать ему, какие требования в профессиональном хоккее. Чтобы в тренировочный лагерь пришёл не 17-летний юнец, а вратарь, готовый помогать команде и в тренировках, и в играх.

Самсонов прогрессировал все эти годы, в НХЛ какие-то элементы его игры подправлялись, но я думаю, что его основной резерв, прежде всего в области психологии и профессионализме, он ещё не использовал. Илья – работоспособный парень, но стойкость характера он ещё развивает. Я говорю в первую очередь об умении не обращать серьёзного внимания на сиюминутные результаты.

— В «Вашингтоне» Илье не хватало стабильности во многом из-за дисциплины и трудовой этики. Есть у него такая проблема?

— Эти моменты есть. Они преодолеваются в процессе взросления, но только в том случае, если ты над этим работаешь. Если же ты считаешь, что это всё нормально, то ты будешь взрослеть только по паспорту. Илья совершенно не из той категории, на кого нельзя положиться. Я не думаю, что в «Вашингтоне» сложилось мнение, что он какой-то несерьёзный и непредсказуемый. А если именно эти моменты были основными при их решении не продлевать с Ильёй контракт, то, думаю, они ошиблись. А для Ильи смена команды, уверен, послужила толчком к тому, чтобы ещё глубже заглянуть себе вовнутрь, провести анализ, сделать выводы и продолжать расти. Знаю, что в этом межсезонье он готовился как никогда. Серьёзная работа всегда приносит хорошие плоды. Думаю, он может стать одним из топовых вратарей НХЛ.

Илья Самсонов в «Торонто» Фото: Christopher Katsarov/AP/TACC

«Гарипов не похож на других вратарей. Думаю, своего последнего слова он ещё не сказал»

— Ещё один вратарь, о котором хочется поговорить — Эмиль Гарипов. Что ему помешало выйти на прежний уровень после травмы спины и операции?

— Думаю, он если не вышел на него, то был близок к тому, чтобы выйти. Он отлично играл в начале сезона-2020/2021 и вернулся на этот уровень он благодаря своей работе. Когда он только пришёл в «Авангард», нам настолько много нужно было работать! Какое-то время, ещё когда он был в «Ак Барсе», у него вообще не было командных тренировок, в лучшем случае он выходил с неиграющим составом. В таких условиях трудно создать игровую ситуацию. И я каждый день Эмилю напоминал, что для него каждая тренировка – это игра, каждый отскок нужно дорабатывать.

У нас сложились отличные отношения, Эмиль был максимально заряжен на то, чтобы вернуться на свой уровень. И у Гарипова всё есть, он не похож по своей манере на других голкиперов. Думаю и надеюсь, что своё последнее слово Эмиль ещё не сказал.

— Может ли быть такое, что всё начинает идти наперекосяк после одной ошибки? Просто вспоминаю нелепый гол, пропущенный Гариповым в Екатеринбурге, после которого у него как будто всё стало рушиться.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Такое может быть, но только в том случае, если у вратаря нет понимания «процесса». Если он зацикливается на одном матче или эпизоде. И я не думаю, что у Гарипова начался спад из-за этого гола. Считаю, что Эмиль выглядел достойно во всех играх за «Авангард». Единственное, и Эмиль знает это, ему важно концентрироваться на себе, только на тех вещах, которые он может изменить, не распылять энергию на что-то другое, а продолжать делать свою работу. А один гол не построит и не сломает карьеру.

— У Гарипова действительно очень интересная техника, он много играет внизу, на коленях. Откуда это у него пошло?

— В Казани Эмиль много работал с Ари Мойсаненом, так что, полагаю, это всё веяния финской школы. Хотя, если честно, мало финнов играют так, как Гарипов. Когда Эмиль только приходил в «Авангард», я сразу его заверил, что не собираюсь его переделывать. Для меня главное, чтобы в какой бы то ни было вратарской технике был смысл. И меньше всего я хочу, чтобы кто-то делал определённые вещи просто из-за того, что я этого требую. Гарипов и правда шикарно играл внизу, под воротами, и на таком уровне, наверное, только Артём Загидулин так здорово двигается внизу. Да ещё Андрей Мишуров.

«В России, начиная с детских возрастов, тренеры не думают о вратарях. А голкиперов необходимо включать в упражнения»

— Принято считать, что есть два стиля: баттерфляй и стенд-ап. Эта градация актуальна до сих пор?

— Думаю, что сейчас больше имеет место быть гибридное слияние разных стилей. Мы недавно как раз об этом говорили с вратарями системы «Авангарда», что ключевой момент состоит в индивидуальности голкиперов. Условно, нет смысла, чтобы Игорь Бобков играл так, как Эмиль Гарипов. Нужно использовать плюсы конкретного вратаря и маскировать его минусы. Если взять НХЛ, то, наверное, если бы был какой-то самый удачный стиль, то все бы играли одинаково. Но там практически нет похожих вратарей!

Я, кстати, думаю, что большое преимущество российских вратарей в том, что у нас нет какой-то централизованной программы, как в той же Финляндии. У нас много тренеров вратарей во всех организациях, и они не убивают индивидуальность. Скажем, Илья Сорокин и Андрей Василевский – абсолютно разные вратари. И именно из-за этого наши голкиперы сейчас настолько востребованы и успешны, доминируют в НХЛ.

— Интересно. А что вы скажете на мнение Кари Лехтонена, который нашёл серьёзные изъяны в российской системе подготовки хоккейных вратарей?

— Скажу так: в работе по улучшению взаимопонимания с защитниками у нас есть большой потенциал. Начиная с детских возрастов, главный тренер строит тренировку для команды, для полевых игроков и не думает о голкиперах. Наша задача состоит в том, чтобы посоветовать тренеру выбирать такие упражнения, которые приносили бы пользу и вратарям. Не факт, что главный тренер согласится это делать, но нужно доносить своё мнение. В профессиональных командах очень легко включить в упражнение вратаря. Как раз при Бобе Хартли огромная часть тренировок была направлена на коммуникацию голкипера с обороной. Возможно, Лехтонен как раз и говорит и о том, что раньше на всём этом не заострялось внимание в России. Но сейчас ситуация меняется, и в «Авангарде» и при Хартли, и сейчас голкиперы присутствуют на всех командных собраниях и участвуют в обсуждениях разных ситуаций.

— Что должен уметь современный вратарь, чтобы быть успешным? Помимо умения ловить шайбу.

— Честно говоря, я даже не знаю, в чём отличие требований к вратарю 10–20 лет назад и сейчас. Понятно, что всё меняется, но смысл работы вратарей остаётся прежним. Голкипер попросту должен быть ко всему готов и развиваться в соответствии с какими-то тенденциями. Нельзя останавливаться, нельзя бояться пробовать что-то, но и не бросаться бездумно за каким-то новым трендом. А так: необходима база с большим количеством инструментов. Но в чём я вижу самый большой потенциал, так это обучение вратарей анализу своей игры с самого раннего возраста с помощью видео. Вот это умение переваривать то, что ты делаешь, умение понимать, не как ты сыграл в конкретном эпизоде, а что привело к этому эпизоду.

— Вы работаете в «Авангарде» уже пятый сезон. Прикипели к организации, к клубу?

— Конечно, прикипел. Горжусь тем, что я часть этого клуба. В Омске я живу не в первый раз, и мне здесь очень нравится. Единственный минус – не хватает семьи, которая в этом году не со мной. Город идеально подходит под мой стиль жизни, мне не нужны мегаполисы, мой маршрут – квартира-арена-квартира.

Про новый стадион и говорить нечего. Для нас ещё в Балашихе создали максимально комфортные условия, а в Омске на новой арене наслаждаешься каждый раз. За пять лет в «Авангарде» у меня ни разу не было, чтобы я шёл на работу и думал, чтобы эти часы побыстрее пролетели. Я дорожу этим и стараюсь сделать так, чтобы моя работа приносила пользу.