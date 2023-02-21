Пётр Хохряков рассказал об общении с бывшими легионерами «Салавата Юлаева»

Нападающий «Трактора» Пётр Хохряков рассказал о своём общении с бывшими легионерами «Салавата Юлаева». Кроме того, российский форвард поделился мыслями об уфимских болельщиках.

«Салават Юлаев» — особенный клуб в карьере? Да, четыре года там выступал, выигрывали бронзовые медали. В Уфе родились две мои дочки. Считается, что в Уфе особые, требовательные болельщики? Они требовательные, но такие болельщики во всех клубах. Все хотят, чтобы своя команда выигрывала.



Недавно Теэму Хартикайнен исполнил креативный буллит? Видел его. На тренировках Хартикайнен постоянно что-то придумывал, и не только в буллитах.



Бывшие легионеры «Салавата Юлаева»? Общаюсь с Юхой Метсолой, Филипом Ларсеном, Сакари Манниненом. Иногда переписываемся. Спрашиваем, как друг у друга дела. Они интересуются, как в КХЛ», — приводит слова Хохрякова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что иностранные хоккеисты покинули «Салават» во время плей-офф-2022. Их решение было связано с политическими причинами. Тогда уфимскую команду покинули финские хоккеисты Юха Метсола, Сакари Маннинен, Теэму Хартикайнен и Маркус Гранлунд, а также датчанин Филип Ларсен.