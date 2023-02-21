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Игрок «Трактора» — о борьбе за плей-офф: загорелась задница, стали действовать по-другому

Игрок «Трактора» — о борьбе за плей-офф: загорелась задница, стали действовать по-другому
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Нападающий «Трактора» Пётр Хохряков рассказал о последних матчах челябинского клуба в борьбе за плей-офф.

«Настроение в команде после побед изменилось? Не могу сказать, что настроение изменилось. Просто загорелась задница, поэтому стали действовать чуть по-другому. Отступать некуда, в оставшихся матчах надо брать максимальное количество очков, чтобы попасть в плей-офф. Я вообще не смотрю за турнирной таблицей. Не важно, как играют соперники. Важно, как играем мы. Просто надо выходить и делать свою работу.

«Трактор» в первой части сезона играл в слишком осторожный хоккей, даже в откат? Может быть, людям со стороны виднее. У нас ничего не меняется: как играли, так и играем. Мы стараемся показывать такой хоккей, какой просит наш главный тренер Анвар Рафаилович. Действуем по заданию, как, в принципе, и в других командах», — приводит слова Хохрякова официальный сайт КХЛ.

В 63 матчах регулярного сезона КХЛ Хохряков набрал 15 (7+8) очков с показателем полезности «-3».

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