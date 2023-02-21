Защитник «Витязя» оштрафован за удар в голову в матче с «Северсталью»

Защитник «Витязя» Ярослав Бусыгин оштрафован по итогам матча с «Северсталью», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В конце второй двадцатиминутки Бусыгин был удалён до конца матча за удар в голову игрока «Северстали».

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Витязя» Ярослава Бусыгина по п. 1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Бусыгина 3 (1+2) очка в 41 матче с показателем полезности «+2» и 44 минутами штрафа.