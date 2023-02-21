Сошников получил 5 минут в конце 3-го периода с «Динамо». Минчане перевели матч в овертайм

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После третьего периода счёт 2:2 в пользу гостей.
В конце третьего периода форвард «Трактора» Никита Сошников получил 5 минут за толчок на борт игрока минчан. «Динамо» реализовало удаление и перевело матч в овертайм.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 25 февраля. «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 февраля.
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