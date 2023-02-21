Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сошников получил 5 минут в конце 3-го периода с «Динамо». Минчане перевели матч в овертайм

Сошников получил 5 минут в конце 3-го периода с «Динамо». Минчане перевели матч в овертайм
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Минске на стадионе «Минск-Арена» проходит матч в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду челябинский «Трактор». После третьего периода счёт 2:2 в пользу гостей.

В конце третьего периода форвард «Трактора» Никита Сошников получил 5 минут за толчок на борт игрока минчан. «Динамо» реализовало удаление и перевело матч в овертайм.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В следующем матче регулярного сезона КХЛ минское «Динамо» сыграет в гостях с «Витязем» 25 февраля. «Трактор» сыграет в гостях с «Автомобилистом» 24 февраля.

Новость по теме
Защитник «Динамо» Зоркин после гола «Трактору» получил травму и ушёл в раздевалку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023