Уилсон — о серии поражений «Вашингтона»: мы должны изменить ситуацию прямо сейчас
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон прокомментировал очередное поражение «Кэпиталз» в матче с «Детройтом» (1:3). «Столичные» уступили в пятом матче кряду и отстают от зоны плей-офф на два очка.
«Я думаю, сегодня ребята собрались вместе и много работали, но победить в этой лиге непросто. Мы должны найти способ переломить неудачную серию. Осталось ещё немало игр, но мы должны изменить ситуацию прямо сейчас и начать выигрывать матчи», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.
Стало известно, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вернётся в расположение клуба сегодня, 22 февраля. Россиянин может принять участие уже в ближайшем матче с «Анахайм Дакс» 24 февраля или в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», который запланирован на 25 февраля.
Новость по темеСтало известно, когда Овечкин может вернуться в состав «Вашингтона» после смерти отца
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