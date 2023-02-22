Вайсфельд: для меня «Торпедо» — это аномалия, потому что не понимаю, как там всё работает

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд порассуждал, почему клубы КХЛ назначают на должность генеральных менеджеров людей ранее не имевших никакого отношения к хоккею.

«Что касается появления «ноунеймов», то в этом ничего необычного нет, это нормально, когда появляются новые люди. Да, кто-то из них действительно не имел раньше никакого отношения к хоккею, но, как показывает практика, это иногда и не мешает. Посмотрите, кто сейчас самый успешный генменеджер в КХЛ — на мой взгляд, это Максим Гафуров из «Торпедо». Он собрал очень неплохую команду. А ведь человек ранее работал, скажем так, в совершенно другой сфере! С другой стороны, пример Гафурова является исключением, которое подтверждает правило, что такое бывает редко. Можно ли сказать, что и ему понадобилось время чтобы приспособиться? Не знаю! Для меня «Торпедо» — это какая-то аномалия, потому что не понимаю, как там всё работает. Возьмём для примера Алексея Кручинина. Он приехал в «Торпедо» на просмотровый контракт, а в итоге стал одним из лучших бомбардиров лиги

Почему клубы КХЛ вообще не проявляют интереса к иностранным генменеджерам? Потому что никакой иностранец не знает наш рынок игроков, специфику, язык. И если рынок можно всё же со временем хоть как-то изучить, то, на мой взгляд, языковой барьер станет непреодолимой преградой. Потому что эта работа подразумевает переговоры, и переводчик тут не поможет, нужно знать язык досконально, не просто уметь объясняться на пальцах. Но это сугубо моё мнение, а быть у нас может, как известно, всё что угодно, так что я не удивлюсь, если генменеджер иностранец в каком-то клубе появится», — цитирует Вайсфельда Betonmobile.ru.

После 65 матчей нижегородский клуб занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. Сегодня «Торпедо» примет на своей площадке череповецкую «Северсталь». Начало матча — в 19:30 мск.