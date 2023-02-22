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О'Райлли, Таварес и Марнер установили уникальный рекорд «Торонто» в матче с «Баффало»

О'Райлли, Таварес и Марнер установили уникальный рекорд «Торонто» в матче с «Баффало»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Уже к началу 13-й минуты матча «кленовые листья» вели в счёте 4:0. Дублем и передачей отметился Райан О'Райлли, три паса на счету Митчелла Марнера, гол и две результативные передачи записал на свой счёт Джон Таварес. Таким образом, впервые за всю 96-летнюю историю организации «Мэйпл Лифс» три игрока набрали по три очка ещё в первом периоде матча.

В текущем сезоне на счету О'Райлли 24 (15+9) очка в 43 матчах. Марнер отметился 71 (20+51) результативным баллом в 58 матчах. Таварес набрал 60 (26+34) очков в 58 матчах.

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