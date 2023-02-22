Такого в истории ещё не было! Герой мощного обмена помог «Торонто» оформить редкий рекорд

Райан О’Райлли оформил хет-трик в новом клубе, а Илье Самсонову не хватило всего двух матчей для повторения рекорда Джека Кэмпбелла.

Первая половина февраля ознаменовалась двумя знаковыми сделками в исполнении генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Дуга Армстронга. Сначала один из самых опытных функционеров лиги отправил в «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимира Тарасенко, а следом в «Торонто Мэйпл Лифс» был обменян капитан «музыкантов» Райан О’Райлли.

Чтобы заполучить О’Райлли, генменеджеру «Торонто» пришлось проводить трёхсторонний обмен, куда ещё была вовлечена и «Миннесота Уайлд». Именно туда «Сент-Луис» сначала обменял канадского центрфорварда, после чего «дикари» обменяли его в «Торонто», получив от них взамен четвёртый раунд драфта. «Блюзмены» удержали за собой 50% от зарплаты игрока, после чего ещё 25% зарплаты взяла на себя «Миннесота».

Дела на новом месте у покинувших «Сент-Луис» хоккеистов пошли как нельзя лучше. 31-летний Тарасенко быстро вписался в систему «синерубашечников», влюбив в себя болельщиков американской команды одним только своим появлением на «Мэдисон Сквер Гарден». В «Рейнджерс» Владимир уже забросил две шайбы, сделал ещё две результативные передачи и идёт по вполне приемлемому графику набора очков.

Всё хорошо после ухода из «Сент-Луиса» складывается и у 32-летнего О’Райлли. Уже в дебютном матче за новый клуб канадский форвард отметился результативной передачей, а сегодня – в гостевой встрече с «Баффало Сэйбрз» — Райан наряду со своим соотечественником Митчеллом Марнером устроил яркое голевое шоу, начало которому было положено уже на четвёртой минуте первого периода. Джон Таварес доставил шайбу Марнеру, тот переадресовал её О’Райлли, и Райан броском в касание забил свой первый гол после обмена из «Блюз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя всего 37 секунд те же действующие лица в той же последовательности организовали и второй гол в ворота голкипера «Сэйбрз» Укко-Пекки Луукконена. Оформивший дубль О’Райлли установил третий результат за всю историю «Мэйпл Лифс» по временному интервалу, разделившему первый и второй гол хоккеиста «кленовых листьев» за эту команду. Клубный рекорд принадлежит Марку Аркобелло (17 секунд), а второе место удержал за собой Иржи Тлусти (35 секунд).

Ещё через три минуты поймавшая сумасшедший кураж тройка «Торонто» в третий раз поразила ворота несчастного Луукконена, но теперь уже О’Райлли записал на свой счёт результативную передачу, тогда как голевой бросок произвёл Таварес. Примечательно, что за всю 96-летнюю историю организации «Мэйпл Лифс» никогда ранее трём игрокам не удавалось набрать по три очка ещё в первом периоде матча. Сегодня эта статистическая брешь в клубных рекордах оказалась заполнена О’Райлли (2+1), Таваресом (1+2) и Марнером (0+3).

Спустя ещё пять минут черту под мучениями финского голкипера подвёл Майкл Бантинг. Это был первый и единственный гол «Торонто» в сегодняшнем матче, в котором не принял активного участия Марнер. 12 минут, затраченных на четыре гола в гостевой встрече, стали пятым результатом в истории «Мэйпл Лифс» для гостевой игры в НХЛ.

При этом в последний раз быстрее «кленовые листья» успевали забросить четыре шайбы в выездном матче ещё в прошлом веке – в 1989 году на аналогичное количество голов им понадобилось всего 8 минут 17 секунд. И надо же такому случиться, что в том матче от «Торонто» также пострадал «Баффало».

После четвёртого гола темп результативности «Мэйпл Лифс» заметно снизился, и следующего взятия ворот пришлось ждать до середины второго периода, когда шведский форвард гостей Вильям Нюландер огорчил появившегося на последнем рубеже хозяев Крэйга Андерсона.

В третьем периоде «Баффало» сумел немного улучшить настроение своим болельщикам, трижды подряд поразив ворота россиянина Ильи Самсонова. Удачный отрезок позволил «клинкам» возродить подобие интриги в матче, и в концовке тренерский штаб «Сэйбрз» даже заменил вратаря на шестого полевого игрока, чем и воспользовались гости. Марнер в пятый раз в матче выступил в роли ассистента, а О’Райлли оформил первый хет-трик за новую команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Хет-трик стал для О’Райлли четвёртым за карьеру в лиге. Предыдущие три он сделал в составе «Блюз». 32-летний канадец стал четвёртым игроком «Торонто» в XXI веке, кому хватило трёх матчей с момента дебюта за клуб для оформления хет-трика. Остон Мэттьюс отметился подобным достижением уже в первом матче за «Мэйпл Лифс», Таварес и Джефф О’Нил – в третьем.

Завершивший матч с пятью результативными передачами Марнер также вписал своё имя в историческую летопись клуба. 25-летний хоккеист стал первым игроком «Мэйпл Лифс» за последние 46 лет, кому удалось отметиться подобным достижением в гостевом матче НХЛ. В декабре 1977 года в игре с «Миннесотой Норт Старз» пять голевых передач на выезде оформил шведский хоккеист Бëрье Сальминг.

Отразивший 29 бросков Самсонов отпраздновал 20-ю победу в составе «Торонто». На достижение этого результата российскому голкиперу потребовалось всего 29 матчей, что является вторым показателем в истории клуба. Рекорд сохранил за собой американец Джек Кэмпбелл, уложившийся в 27 матчей. Сегодня у «Мэйпл Лифс» выдался крайне удачный день.