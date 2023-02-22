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В матче «Торпедо» — «Северсталь» было два видеопросмотра подряд, шайбу хозяев не засчитали

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» принимает на своём льду череповецкую «Северсталь». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

На шестой минуте третьего периода игроки «Торпедо» забросили шайбу. После гола судьи долгое время смотрели эпизод на пересечение шайбой линии ворот. После просмотра судьи гол засчитали.

Затем главный тренер гостей Андрей Разин взял «челлендж» тренера на помеху вратаря «Северстали». Судьи вновь отправились смотреть эпизод, и в итоге поменяли своё решение, отменив шайбу.

В следующем матче регулярного сезона «Торпедо» сыграет в гостях с омским «Авангардом». «Северсталь» отправится в гости к ХК «Сочи».