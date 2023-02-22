Тренер «Нефтехимика» — о победе над «Магниткой»: это не конец, впереди — решающая битва

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итог матча с «Металлургом» (4:3 ОТ).

«С победой – очень важный матч, ключевой. Это, конечно, ещё не конец, впереди у нас будет решающая битва. Парни совершили подвиг, молодцы. Ключевой момент – выстояли «3х5», не дали сопернику создать голевые ситуации, всё заблокировали. Плюс реализовали большинство, здорово получилось: Белозёров здорово забил. Конечно, и Андрей Тихомиров помог, вытащил в нужный момент – против такой классной команды, как «Металлург», сложно играть. Топовый соперник, поэтому было непросто.

Очень помогли болельщики, спасибо им огромное, что заполнили трибуны, пришли и поддержали нас. Я считаю, эта игра – украшение чемпионата, в ней было всё: и радость, и разочарование, и спасения. И такое классное завершение для нас – гол Воробьёва в овертайме», — приводит слова Леонтьева сайт КХЛ.

Нижнекамский клуб набрал 70 очков и располагается на восьмой строчке в таблице Востока. Следующий матч для «Нефтехимика» будет последним в регулярке КХЛ. 24 февраля клуб встретится с «Куньлунем» дома.