Ларионов: такого хоккея мы не видели от «Торпедо» в течение всего сезона

Главный тренер «Торпедо Игорь Ларионов рассказал о поражении от «Северстали» (2:3) и высказался о раннем старте плей-офф.

«Бескомпромиссный матч, который дал нам много вопросов. Хорошо, что это произошло сейчас, в преддверии плей-офф. Очень большие вопросы по первому периоду. Такого хоккея мы, тренеры, не видели от команды в течение всего сезона. И, конечно, моменты, где мы сами дарим сопернику голы, сейчас ещё можно простить, но в плей-офф таких вещей быть не должно. Это тактические ошибки. Когда хоккеист играет в команде больше 60 игр, то таких вещей происходить не должно, невзирая на возраст. Хорошо отыграли второй и третий период.

Нам нужно было «прокрутить» тех людей, кто давно не играл. Марк Марин, Андрей Белевич, Ю Сато, Кирилл Стеклов, Кирилл Воронин. Тренироваться некогда из-за сумасшедшего календаря. Пять матчей через день, четыре из которых на выезде, а два последних играем на Востоке. А затем через два дня начинаем плей-офф дома. Непонятно, зачем такая спешка, учитывая, что в этом году сборная России не играет на чемпионате мира. Мы даже хотели перенести вылет из Челябинска на два часа, но не нашли поддержки. Можно, конечно, взять на выезд молодёжный десант, но нам сейчас нужно восстановить игровые связи. Нужно дать игровую практику тем людям, которые долго не играли. В пятницу должны зайти в состав Сергей Гончарук и Игорь Ларионов-младший», — цитирует Ларионова сайт КХЛ.

«Торпедо» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, свой следующий матч нижегородцы проведут в Омске с «Авангардом» 24 февраля.