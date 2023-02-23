«Ему не хватает уверенности из-за невезения». Галлан об игре Шестёркина в последних матчах

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал неудачную игру в последних матчах в исполнении российского вратаря «синерубашечников» Игоря Шестёркина. Россиянин пропускает три гола или более в последних шести матчах и после перерыва на Матч звёзд отражает лишь 86,5% бросков.
«Он поднял планку своей игры очень высоко. Когда Бенни (тренер вратарей «Рейнджерс» Бенуа Аллер. — Прим. «Чемпионата») пересмотрел запись последней игры, он сказал, что Игорь играл очень хорошо. Была пара неудачных отскоков перед воротами, и такое случается в матчах. Вероятно, ему не хватает уверенности из-за невезения.
У него было несколько отрезков в последних четырёх-пяти играх, где он был не в лучшей форме. Мы всё это знаем, но мы всё равно побеждаем. Для меня это главное», — цитирует Галлана Lohud.
В текущем сезоне Шестёркин одержал 25 побед в 41 матче с процентом отражённых бросков 91,2%.
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