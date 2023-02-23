Плющев: с такими шараханьями «Спартак» может поставить крест на карьере Квартальнова

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев прокомментировал провальный матч «Спартака» с ЦСКА (1:7) и выразил сомнение, что возможный кандидат на работу главным тренером московского клуба Дмитрий Квартальнов является хорошим выбором.

«В этих 1:7 — весь печальный сезон «Спартака». Казалось бы, вот он шанс, выигрывай — и ты, учитывая немотивированность последнего соперника «Динамо», почти в плей-офф. Но нет — следует очередной провал. Вообще в профессиональном хоккее случайностей не бывает. Особенно на финише чемпионата, который, если перефразировать одно высказывание, показывает, кто где ошибся. У «Спартака» таких ошибок было много. Разношёрстный состав — когда ветераны, легионеры и молодёжь словно бы сами по себе, без какой-то командной идеи. Постоянные шараханья в курсе. Сначала поработал Борис Миронов — и команда старалась строже играть от обороны. Потом пришёл интересный парень в плане игрового стиля и желания сыграть красиво, но без опыта, говорю об Игоре Гришине. Теперь, по слухам, новый разворот на 180 градусов. Ожидается парень неинтересный в плане стиля, но с опытом. И смех, и грех!

Квартальнов все последние годы работал в топ-клубах, но нигде не решил поставленной задачи. Теперь — при всём уважении к великой истории «Спартака» — может оказаться в клубе-середняке, с высокой вероятностью продолжить свою серию нерешённых задач. Тем более что игровым традициям красно-белых рельсовый хоккей никак не соответствует. На мой взгляд, с такой организацией и такими шараханьями курса «Спартак» может поставить крест на тренерской карьере Квартальнова. Так что в этом потенциальном союзе совсем не уверен», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Дмитрий Квартальнов может стать новым главным тренером «Спартака». В случае, если минское «Динамо» наберёт хотя бы одно очко в матче с «Витязем», «Спартак» не попадает в плей-офф.