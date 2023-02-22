Два суперкамбэка и ключевой позор «Спартака». Итоги дня КХЛ

«Трактор» и красно-белые могут начинать паковать чемоданы в отпуск.

22 февраля в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

«Барыс», уже доигрывающий сезон, на матч с «Сибирью» не выставил сразу четырёх легионеров (одного – из-за травмы), и начало в Новосибирске не предвещало команде ничего хорошего. Денис Голубев забил уже на третьей минуте, ближе к концу периода оформил дубль, а между двумя этими шайбами Тревор Мёрфи реализовал большинство.

Однако во втором периоде астанинцы навязали борьбу. Сначала отличился Никита Михайлис, продливший свою результативную серию до семи матчей, а за несколько секунд до перерыва Егор Петухов наказал сибиряков за грубую ошибку в своей зоне. Впрочем, на старте третьего периода Владимир Бутузов снял все вопросы, прервав свою 11-матчевую безголевую серию.

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Нападающий Наиль Якупов, не игравший с начала октября из-за травмы, вернулся в состав «Авангарда» и сразу же отметился голевой передачей. Даниил Исаев пропустил непонятную шайбу от борта в исполнении Ивана Телегина.

Развить преимущество у омичей не получилось, а во втором периоде «Локомотив» добавил, дважды заработал большинство и оба раза его реализовал. Сначала здорово попал Денис Алексеев из круга вбрасывания, затем Максим Шалунов завершил красивый розыгрыш, в котором поучаствовали Берёзкин и Каюмов.

Вскоре Берёзкин забросил сам (это случилось уже в равных составах), а дальше «Авангард» дважды получил шанс поиграть в большинстве. Но лучшая спецбригада в лиге осталась на голодном пайке.

Третий период перевернул всё. Рид Буше оформил дубль, включая гол «шесть на пять» за пять секунд до финального свистка, а в овертайме победу «Авангарду» принёс Корбан Найт. «Авангард» поднялся с третьего на второе место на Востоке.

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В первые 40 минут игры у «Салавата Юлаева» солировали Алексей Пустозёров и Александр Хмелевски, организовавшие две шайбы. Одну – в одной из многочисленных контратак, вторую – после выигранной борьбы в чужой зоне, которая закончилась пасом из-за ворот и точным броском с пятачка.

«Автомобилист» в третьем периоде проявил характер и серьёзно поддавил гостей. Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу, но больше, как ни старались хозяева, забить не получилось. Финальный навал закончился голом Данила Башкирова в пустые ворота.

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«Нефтехимик» дал жару и второй суперкамбэк этого игрового дня — в ключевой отрезок сезона устроил камбэк с 1:3 в матче с «Магниткой» и заработал важнейшие два очка. Начали хозяева за здравие, с гола Андрея Белозёрова, но потом пропустили трижды. В третьем периоде хозяева показали фантастическую волю к победе, реализовали два большинства, затащили игру в овертайм, где в первой же смене Кирилл Воробьёв принёс нижнекамцам победу.

Таким образом, «Нефтехимик» практически обеспечил себе место в плей-офф – чтобы потерять восьмое место, надо будет очень сильно постараться. Ну а «Трактор» может начинать паковать чемоданы в отпуск.

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«Северсталь» раз за разом выходила вперёд, а «Торпедо» немедленно отвечало. Никита Гуслистов открыл счёт в меньшинстве, через 51 секунду нижегородцы сравняли в большинстве. На последней минуте второго периода Дмитрий Моисеев сделал счёт 1:2, после перерыва Василий Атанасов сравнял. На этом тенденция сломалась. Сначала торпедовцам не засчитали гол из-за помехи вратарю, а потом Моисеев оформил дубль (который тоже смотрели), и на это у команды Игоря Ларионова уже ответа не нашлось. «Северсталь» выиграла третий матч подряд.

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«Динамо» взяло реванш у «Витязя» за поражение в предыдущем матче. В первом периоде бело-голубые обеспечили себе комфортный задел в две шайбы, во втором Джордан Уил довёл счёт до 3:0. «Витязи» смогли реализовать большинство, забив «в раздевалку», но в третьем периоде Якоб Лилья не позволил интриге зародиться. «Динамо» прервало двухматчевую серию поражений.

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В московском дерби ЦСКА учинил форменный разгром «Спартаку». Армейцы сегодня забросили семь раз, причём дважды — в меньшинстве — во втором периоде Фредрик Классон вторым темпом присоединился к контратаке и первым успел на добивание после броска Григоренко. В третьем Андрей Светлаков бросил так, что добивания не потребовалось.

Одинокий гол Романа Старченко – слабое утешение для «Спартака». Можно было проиграть ключевой матч в борьбе за плей-офф, но проигрывать настолько позорно?

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Матчи 23 февраля