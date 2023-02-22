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Результаты матчей КХЛ 22 февраля, видеообзоры, турнирная таблица, расписание матчей на 23 февраля

Два суперкамбэка и ключевой позор «Спартака». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 22 февраля
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«Трактор» и красно-белые могут начинать паковать чемоданы в отпуск.

22 февраля в Фонбет Чемпионате КХЛ состоялось семь матчей. Коротко рассказываем, что происходило в каждом из них.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Голубев (Пастухов) – 02:14 (5x5)   2:0 Мёрфи (Пьянов, Бутузов) – 16:02 (5x4)   3:0 Голубев (Овчинников) – 16:37 (5x5)   3:1 Михайлис (Бекетаев, Борисевич) – 29:14 (5x4)   3:2 Петухов – 39:45 (5x5)   4:2 Бутузов (Шаров, Чайковски) – 53:03 (5x5)

«Барыс», уже доигрывающий сезон, на матч с «Сибирью» не выставил сразу четырёх легионеров (одного – из-за травмы), и начало в Новосибирске не предвещало команде ничего хорошего. Денис Голубев забил уже на третьей минуте, ближе к концу периода оформил дубль, а между двумя этими шайбами Тревор Мёрфи реализовал большинство.

Однако во втором периоде астанинцы навязали борьбу. Сначала отличился Никита Михайлис, продливший свою результативную серию до семи матчей, а за несколько секунд до перерыва Егор Петухов наказал сибиряков за грубую ошибку в своей зоне. Впрочем, на старте третьего периода Владимир Бутузов снял все вопросы, прервав свою 11-матчевую безголевую серию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Телегин (Чистяков, Якупов) – 02:16 (5x5)   1:1 Алексеев (Рафиков, Никулин) – 25:31 (5x4)   1:2 Шалунов (Берёзкин, Каюмов) – 27:00 (5x4)   1:3 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 30:09 (5x5)   2:3 Буше (Ткачёв, Белов) – 51:41 (5x5)   3:3 Буше (Толчинский, Ткачёв) – 59:55 (6x5)   4:3 Найт (Буше, Ткачёв) – 60:57 (4x3)

Нападающий Наиль Якупов, не игравший с начала октября из-за травмы, вернулся в состав «Авангарда» и сразу же отметился голевой передачей. Даниил Исаев пропустил непонятную шайбу от борта в исполнении Ивана Телегина.

Развить преимущество у омичей не получилось, а во втором периоде «Локомотив» добавил, дважды заработал большинство и оба раза его реализовал. Сначала здорово попал Денис Алексеев из круга вбрасывания, затем Максим Шалунов завершил красивый розыгрыш, в котором поучаствовали Берёзкин и Каюмов.

Вскоре Берёзкин забросил сам (это случилось уже в равных составах), а дальше «Авангард» дважды получил шанс поиграть в большинстве. Но лучшая спецбригада в лиге осталась на голодном пайке.

Третий период перевернул всё. Рид Буше оформил дубль, включая гол «шесть на пять» за пять секунд до финального свистка, а в овертайме победу «Авангарду» принёс Корбан Найт. «Авангард» поднялся с третьего на второе место на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Пустозёров (Хмелевски) – 09:42 (5x5)   0:2 Пустозёров (Хмелевски) – 31:11 (5x5)   1:2 Мэйсек (Макеев, Валк) – 41:07 (5x5)   1:3 Башкиров (Хмелевски, Кулёмин) – 58:50 (en)

В первые 40 минут игры у «Салавата Юлаева» солировали Алексей Пустозёров и Александр Хмелевски, организовавшие две шайбы. Одну – в одной из многочисленных контратак, вторую – после выигранной борьбы в чужой зоне, которая закончилась пасом из-за ворот и точным броском с пятачка.

«Автомобилист» в третьем периоде проявил характер и серьёзно поддавил гостей. Брукс Мэйсек отыграл одну шайбу, но больше, как ни старались хозяева, забить не получилось. Финальный навал закончился голом Данила Башкирова в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
ОТ
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Белозёров (Кизимов) – 04:52 (5x5)   1:1 Дронов (Маклюков, Карри) – 07:56 (5x5)   1:2 Голдобин (Майе, Лайпсик) – 13:37 (5x5)   1:3 Голдобин (Лайпсик) – 29:09 (5x5)   2:3 Белозёров (Хохлов, Чивилёв) – 41:25 (5x4)   3:3 Порядин – 51:30 (5x4)   4:3 Воробьёв (Порядин, Митякин) – 60:08 (4x3)

«Нефтехимик» дал жару и второй суперкамбэк этого игрового дня — в ключевой отрезок сезона устроил камбэк с 1:3 в матче с «Магниткой» и заработал важнейшие два очка. Начали хозяева за здравие, с гола Андрея Белозёрова, но потом пропустили трижды. В третьем периоде хозяева показали фантастическую волю к победе, реализовали два большинства, затащили игру в овертайм, где в первой же смене Кирилл Воробьёв принёс нижнекамцам победу.

Таким образом, «Нефтехимик» практически обеспечил себе место в плей-офф – чтобы потерять восьмое место, надо будет очень сильно постараться. Ну а «Трактор» может начинать паковать чемоданы в отпуск.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
0:1 Гуслистов – 28:29 (4x5)   1:1 Летунов (Буренов, Ян) – 29:20 (5x4)   1:2 Моисеев – 39:08 (5x5)   2:2 Атанасов (Воронин) – 41:26 (5x5)   2:3 Моисеев (Колмыков, Думбадзе) – 51:50 (5x5)

«Северсталь» раз за разом выходила вперёд, а «Торпедо» немедленно отвечало. Никита Гуслистов открыл счёт в меньшинстве, через 51 секунду нижегородцы сравняли в большинстве. На последней минуте второго периода Дмитрий Моисеев сделал счёт 1:2, после перерыва Василий Атанасов сравнял. На этом тенденция сломалась. Сначала торпедовцам не засчитали гол из-за помехи вратарю, а потом Моисеев оформил дубль (который тоже смотрели), и на это у команды Игоря Ларионова уже ответа не нашлось. «Северсталь» выиграла третий матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Рашевский (Миронов, Мартынов) – 07:01 (5x4)   2:0 Миронов (Игумнов, Рашевский) – 19:23 (5x5)   3:0 Уил (Миронов, Кудрявцев) – 28:38 (5x5)   3:1 Кугрышев (Васильев, Кара) – 39:15 (5x4)   4:1 Лилья (Уил, Менелл) – 44:21 (5x5)

«Динамо» взяло реванш у «Витязя» за поражение в предыдущем матче. В первом периоде бело-голубые обеспечили себе комфортный задел в две шайбы, во втором Джордан Уил довёл счёт до 3:0. «Витязи» смогли реализовать большинство, забив «в раздевалку», но в третьем периоде Якоб Лилья не позволил интриге зародиться. «Динамо» прервало двухматчевую серию поражений.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2023, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 7
ЦСКА
Москва
0:1 Плотников (Каменев, Мамин) – 06:21 (5x5)   0:2 Классон (Григоренко) – 27:01 (4x5)   0:3 Нестеров (Сергеев, Светлаков) – 28:44 (5x5)   0:4 Григоренко (Дыбленко, Мамин) – 39:23 (5x5)   0:5 Плотников (Каменев, Окулов) – 41:05 (5x5)   0:6 Светлаков (Соркин) – 49:16 (4x5)   1:6 Старченко (Хайруллин) – 49:32 (5x4)   1:7 Карнаухов (Сергеев, Светлаков) – 51:04 (5x5)

В московском дерби ЦСКА учинил форменный разгром «Спартаку». Армейцы сегодня забросили семь раз, причём дважды — в меньшинстве — во втором периоде Фредрик Классон вторым темпом присоединился к контратаке и первым успел на добивание после броска Григоренко. В третьем Андрей Светлаков бросил так, что добивания не потребовалось.

Одинокий гол Романа Старченко – слабое утешение для «Спартака». Можно было проиграть ключевой матч в борьбе за плей-офф, но проигрывать настолько позорно?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ в сезоне-2022/2023

Матчи 23 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2023, четверг. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Амур
Хабаровск
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2023, четверг. 13:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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