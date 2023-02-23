«Мы не имеем права так играть». И.о. главного тренера «Спартака» — о разгроме от ЦСКА

И.о. главного тренера «Спартака» Алексей Заварухин подвёл итоги матча с ЦСКА (1:7). «Спартак» не попадёт в плей-офф, если минское «Динамо» наберёт хотя бы одно очко в матче с «Витязем».
«Мы не имеем права так играть. В таких играх, которые решают исход сезона, к тому же в дерби, не получилась у нас игра сегодня от слова «совсем». Обыграть ЦСКА мы хотели самоотдачей – в начале матча были хорошие моменты, мы могли забить гол. Но после того, как пропустили вторую шайбу, игра сломалась.
У нас есть ещё один матч (с московским «Динамо»), надежда умирает последней. Сейчас самое главное – восстановиться и сделать правильные выводы. Шансы ещё есть, сейчас всё будет зависеть от соперника. Без разницы, с каким соперником мы играем, – надо выходить и просто биться, тем более в дерби», – цитирует Заварухина пресс-служба клуба.
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