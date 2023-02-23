Терещенко: Гусеву надо работать, нужен характер. Игра только на «чистом льду» не пойдёт

Экс-нападающий сборной России Алексей Терещенко считает, что форварду СКА Никите Гусеву не хватило характера, чтобы закрепиться в НХЛ. Всего в НХЛ Гусев провёл 97 матчей и набрал 54 (17+37) очка. В феврале тренерский штаб СКА неожиданно отправил Гусева в «отпуск» — набирать физические кондиции.

«Гусеву требовалось работать над собой? Конечно. Он же в НХЛ попал, но там не заиграл. Пускай Никита на меня не обижается, но между КХЛ и НХЛ по уровню пропасть. Там совсем другой хоккей. Надо уметь себя показывать и в атаке, и в обороне. А только по «чистому льду», извините за прямоту, не пойдёт. Так нельзя. А что не давали шанс, защемляли — бывает. Терпи, доказывай!

Нужно терпение? Скорее, характер. Давайте вещи называть прямо, почему мы всё время ходим вокруг да около, стараясь кому-то угодить. Ребята должны знать правду со стороны. Вот я жалею, что не попробовал себя в НХЛ, хотя была возможность. Стоило ехать и пробовать. Да, у меня получилась неплохая карьера, играл на чемпионате мира за сборную в Квебеке, где собралось много звёзд из Северной Америки, и это совсем другой уровень. Понимаешь, почему там лучшая лига в мире», — цитирует Терещенко «Спорт уик-энд».

Гусев пропустил первую половину февраля, в трёх матчах после возвращения нападающий забил гол и отдал две результативные передачи. Всего в текущем сезоне на счету 30-летнего форварда 45 (21+24) очков в 36 матчах.