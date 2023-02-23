Плющев: «Трактор» и «Спартак» бездарно провели сезон. Эти команды наиболее разочаровали

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о командах-разочарованиях текущего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ и отметил слабые результаты «Спартака» и «Трактора».
«Какая команда КХЛ играет в самый скучный и унылый хоккей? Я столько унылых матчей видел в этом сезоне (смеётся). Здесь можно говорить о тех, кто находится внизу турнирной таблицы, они и показывают самый унылый хоккей. В первую очередь — «Сочи», уровень которого вообще не соответствует КХЛ.
Есть разочарование во многих командах, у которых есть славная история, но диву даёшься, как они бездарно провели сезон. К таким командам относятся «Трактор» и «Спартак», которые сами были недавно лидерами нашего хоккея. Эти команды наиболее разочаровали. А об унылости могу сказать, что было слишком много счетов 1:0. Если нет единоборств, а есть только катание по площадке, то это и есть унылость», — цитирует Плющева Legalbet.
В 65 матчах регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» набрал лишь 27 очков и расположился на последнем месте Западной конференции. «Спартак» после вчерашнего поражения от ЦСКА (1:7) поставил себя в положение, при котором хотя бы одно набранное очко минским «Динамо» с «Витязем» лишает москвичей шансов на плей-офф. «Трактор» останется без матчей на вылет, если «Нефтехимик» обыграет «Куньлунь».
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