Главный тренер «Адмирала»: здорово, что сезон закончился, а мы продолжаем играть

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев подвёл итоги последнего домашнего матча в сезоне с «Амуром» (2:0) и отметил, что не имеет значения, с кем владивостокская команда сыграет в первом раунде плей-офф.

«Напряжённый матч, как, наверное, и все матчи дальневосточного дерби. Очень важно было забить первыми – первыми мы и забили. И, в принципе, играли по счёту. Да, были немного ошибки и недочёты с нашей стороны, но ребята всё это компенсировали сумасшедшей самоотдачей, сумасшедшим самопожертвованием, блокированными бросками. Видим вещи, которые надо подправить, есть ещё время. Рад, что возвращаются травмированные игроки, мы даём играть им, чтобы они набрали игровые кондиции. Сегодня ребята молодцы, я очень доволен ими. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам «Адмирала», полный зал, приятно играть в такой атмосфере. Всех с победой, готовимся дальше.

Мы видим, над чем работать, что подправлять. «Химия» была в игре в большинстве, но надо сконцентрироваться и вот эти броски с ходу играют большую роль. Этому тяжело научить, эти рефлексы должны быть развиты. И мы видим, что одна диагональ проходит, вторая, но кто-то же должен завершать с ходу. С приёма здесь не забьёшь, потому что вратари здорово перемещаются и полевые игроки блокируют. Постараемся ребят направить. Хотя, ещё раз повторюсь, «химия» сегодня была, шайба очень неплохо ходила, не было завершающего броска. Москва не сразу строилась, всё пошагово.

Соперник, с которым хотели бы сыграть в плей-офф? Настолько все сильные, ровные соперники, обладающие сильным составом, потому мне без разницы. Будем готовиться к каждому сопернику, анализировать, а там уже время покажет. Хорошо, что мы уже в плей-офф. Здорово, что сезон закончился, а мы продолжаем играть. Я понимаю, аппетит приходит во время еды, но давайте сдерживать аппетит наш. Вот будет соперник – будем анализировать, будем думать», — цитирует Тамбиева пресс-служба клуба.

«Адмирал» уже точно занял седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ и встретится в плей-офф со вторым местом, которое на данный момент занимает «Авангард».