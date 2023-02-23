Кожевников: не страшно, если СКА не выиграет Кубок Гагарина, опыта наберутся

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал о предстоящем Кубке Гагарина и высказался о перекрёстном плей-офф в КХЛ.
«СКА – один из главных фаворитов, если брать сезон. И ЦСКА подготовится, и «Металлург» будет совершенно другой. В плей-офф совершенно другая психология. Всё зависит от скамейки, от стабильности. Тут и «Автомобилист» может выстрелить, и Омск может вписаться в число фаворитов.
Если СКА не выиграет Кубок Гагарина, будет ли это провалом? Команда очень молодая. Здесь ребятам опыт нужен. Там есть хорошие игроки, практически два звена в плей-офф участвовали. Их роль будет решающая. Я не думаю, что будет что-то страшное, если не выиграют. Опыта наберутся. Самое главное, чтобы никто не уезжал.
Смена формата плей-офф? Мне приятнее было бы посмотреть перекрёстный плей-офф. Это будет интереснее для болельщиков. Хотя бы один раз нужно сыграть, посмотреть и потом делать выводы. А то мы никогда этого не делали, а выводы делаем. Удивительные вещи», — приводит слова Кожевникова «Спорт День За Днём».
СКА занял первое место в сезоне-2022/2023 КХЛ, набрав 105 очков. Армейцы начнут плей-офф 1 марта 2023 года.
- 23 февраля 2023
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