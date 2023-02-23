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Нападающий СКА Гусев стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 500 очков

Нападающий СКА Никита Гусев в матче с ХК «Сочи» набрал 4 (2+2) очка и стал шестым игроком в истории КХЛ, достигшим отметки в 500 очков, сообщает пресс-служба лиги.

Полностью список игроков с 500 и более очками в КХЛ выглядит так:

1. Сергей Мозякин – 928;

2. Вадим Шипачёв – 861;

3. Данис Зарипов – 685;

4. Александр Радулов – 636;

5. Найджел Доус – 550;

6. Никита Гусев – 500.

Гусев в текущем сезоне сыграл за СКА 37 матчей, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов.

Напомним, в Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между «Сочи» и СКА. Победу в результативной игре одержали гости со счётом 6:5. Армейцы начнут плей-офф 1 марта 2023 года. Соперником станет минское «Динамо» или «Спартак».