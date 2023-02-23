Гендиректор «Салавата» Баширов рассказал о состоянии Джоша Хо-Сэнга

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о состоянии игроков уфимцев: Райана Мёрфи и Джоша Хо-Сэнга.

«Райан Мёрфи начал выходить на лёд после травмы, болельщики ждут, когда продолжит играть и Джошуа Хо-Сэнг. Как его самочувствие? Райан Мёрфи до травмы сыграл чуть более 20 игр. Он тогда был важной частью нашего большинства. Райан ‒ один из основных игроков, креативный защитник. Он пропустил треть сезона, надеемся, что в плей-офф он сможет показать свою лучшую игру.

Что касается Хо-Сэнга. В первом же матче сезона он неудачно травмировал руку. Джошуа оперировался в Германии. Врачи предупредили нас, что полное восстановление может занять от 4 до 6 месяцев. В настоящее время состоялись консультации с доктором, который его оперировал. Он разрешил ему тренироваться в полном объёме. И он уже это делает. На предсезонных турнирах все специалисты отмечали умение работать Хо-Сэнга с шайбой и его неординарную игру. Болельщикам нравятся такие игроки. Понятно, что сам Джошуа расстроен. Для него в карьере в этом сезоне стоит пробел. По решению тренерского штаба и его самого, Хо-Сэнг будет готовиться дома к играм плей-офф. Пока сложно что-то сказать однозначно», — приводит слова Баширова «Башинформ».

Хо-Сэнг провёл за уфимский клуб один матч, в котором отличился результативной передачей. Мёрфи сыграл 41 игру, в которой забросил четыре шайбы и отдал 12 голевых передач, набрав в общей сложности 16 очков.