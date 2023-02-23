Четвёртый номер драфта Джохансен из-за операции выбыл из состава «Нэшвилла» на 12 недель
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Центральный нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан Джохансен из-за операции на правой ноге выбыл на 12 недель, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Джохансен ушёл в раздевалку на 17-й минуте второго периода в матче с «Ванкувером» (5:4 Б), после того, как лезвие конька защитника «Кэнакс» Куинна Хьюза попало в заднюю часть правой ноги Райана.
В этом сезоне Джохансен набрал 28 (12+16) очков в 55 играх регулярного чемпионата НХЛ. Выбранный «Коламбус Блю Джекетс» под четвёртым номером на драфте НХЛ 2010 года, он набрал 555 (189+366) очков в 842 играх за 12 сезонов за «Блю Джекетс» и «хищников».
В следующем матче регулярного сезона «Нэшвилл» сыграет в гостях с «Сан-Хосе Шаркс» 24 февраля в 6:30 мск.
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