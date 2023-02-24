«Автомобилист» внёс в список травмированных защитника Трямкина и нападающего Голышева
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«Автомобилист» внёс в список травмированных защитника Никиту Трямкина и нападающего Анатолия Голышева, сообщает пресс-служба КХЛ.
В текущем регулярном сезоне-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги Голышев забросил 16 шайб и отдал 24 результативные передачи. Недавно нападающий вышел на чистое первое место по голевым передачам в истории «Автомобилиста» в КХЛ. В матче с «Амуром» он отдал 134-й результативный пас в составе екатеринбуржцев и обошёл Алексея Симакова (133 ассиста). Голышев стал серебряным призёром на молодёжном чемпионате мира — 2015.
Трямкин в текущем сезоне провёл 63 матча, в которых набрал 11 очков — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+11».
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