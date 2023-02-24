Дементьев: Орлов может усилить «Бостон» в нападении, а в «Вашингтоне» смена поколений

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что обмен российского защитника «Вашингтона» Дмитрия Орлова в «Бостон» поможет «Брюинз» добавить при игре в атаке.
«Было время, когда я работал в организации «Бостон Брюинз» европейским скаутом. Прекрасно знаю всех людей, которые руководят этим клубом, и генерального менеджера. «Бостон» — очень консервативная команда, и, делая свой выбор в пользу Дмитрия Орлова, они решают несколько задач. Потому что такой уровень силовой борьбы и агрессивности мало кто может показать из доступных на рынке игроков по сравнению с Дмитрием Орловым.
Также мы знаем, что Дмитрий в случае, если тренер развяжет ему руки в вопросе подключения вперёд, будет тем игроком, который может очень серьёзно усилить команду в нападении. Нельзя забывать, что большим элементом игр на вылет является возможность победы в овертаймах и Орлов со своим катанием, объёмом и возможностями станет одним из ключевых игроков при игре «три на три».
Это со стороны «Бостон Брюинз», а со стороны «Вашингтон Кэпиталз», наверное, всё-таки возникает вопрос в том, что Дмитрий имеет последний год контракта и необходимо будет обсуждение следующих шагов. Но «Вашингтон», я так понимаю, тоже находится в ситуации, когда стоит вводить молодых, чтобы уже происходила смена поколений. Каждая из команд решает свои задачи текущего момента.
Как сложится судьба Дмитрия Орлова по окончании сезона в «Бостоне» — это вопрос. Относительно потолка заработной платы я не думаю, что это будет серьёзной проблемой, так как у «Бостон Брюинз» достаточно игроков в обменном фонде для того, чтобы провести необходимые действия и не нарушать установленные регламентом правила», — цитирует Дементьева Metaratings.ru.
Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону». При этом «Миннесота» получила пик пятого раунда драфта-2023 за удержание 25 процентов зарплаты Орлова. Хэтэуэй и Орлов могут сыграть в ближайшем матче с «Ванкувером» 26 февраля.
- 24 февраля 2023
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