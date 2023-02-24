Толчинский в великолепном проходе обыграл четверых игроков «Торпедо» и выдал голевой пас

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

Великолепной по своей красоте получилась третья шайба омичей. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подхватил шайбу в средней зоне и помчался на четверых игроков «Торпедо». Форвард просочился как нож сквозь масло и, сделав «улитку», выдал голевой пас на Александра Дергачёва.

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В текущем сезоне на счету Толчинского 67 матчей, в которых 28-летний нападающий набрал 54 очка — забил 16 голов и отдал 38 результативных передач.