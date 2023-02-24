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Толчинский в великолепном проходе обыграл четверых игроков «Торпедо» и выдал голевой пас

Толчинский в великолепном проходе обыграл четверых игроков «Торпедо» и выдал голевой пас
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу хозяев.

Великолепной по своей красоте получилась третья шайба омичей. Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский подхватил шайбу в средней зоне и помчался на четверых игроков «Торпедо». Форвард просочился как нож сквозь масло и, сделав «улитку», выдал голевой пас на Александра Дергачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Толчинского 67 матчей, в которых 28-летний нападающий набрал 54 очка — забил 16 голов и отдал 38 результативных передач.

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