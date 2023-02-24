Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Якупов в матче с «Торпедо» забил гол впервые с 25 сентября 2022 года

Якупов в матче с «Торпедо» забил гол впервые с 25 сентября 2022 года
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов стал автором второй шайбы омичей. 29-летний форвард последний раз забивал гол в КХЛ 25 сентября 2022 года в матче с «Нефтехимиком». Якупов проводит лишь второй матч после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил большинство матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 13:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Телегин (Чистяков, Береглазов) – 13:50 (5x5)   1:1 Ян (Конюшков) – 19:28 (5x5)   2:1 Якупов (Буше) – 25:24 (5x5)   3:1 Дергачёв (Толчинский, Шарипзянов) – 25:59 (5x5)   3:2 Сизов (Конюшков) – 44:07 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне на счету Якупова восемь очков в 15 матчах — пять заброшенных шайб и три результативные передачи.

Новость по теме
«От хирурга зависело, можно ли мне продолжать». Якупов — о пропуске четырёх месяцев
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023