Якупов в матче с «Торпедо» забил гол впервые с 25 сентября 2022 года
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.
Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов стал автором второй шайбы омичей. 29-летний форвард последний раз забивал гол в КХЛ 25 сентября 2022 года в матче с «Нефтехимиком». Якупов проводит лишь второй матч после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил большинство матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2023, пятница. 13:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
3 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Телегин (Чистяков, Береглазов) – 13:50 (5x5) 1:1 Ян (Конюшков) – 19:28 (5x5) 2:1 Якупов (Буше) – 25:24 (5x5) 3:1 Дергачёв (Толчинский, Шарипзянов) – 25:59 (5x5) 3:2 Сизов (Конюшков) – 44:07 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне на счету Якупова восемь очков в 15 матчах — пять заброшенных шайб и три результативные передачи.
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