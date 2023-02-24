Якупов в матче с «Торпедо» забил гол впервые с 25 сентября 2022 года

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Торпедо». Идёт второй период, счёт 3:1 в пользу хозяев.

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов стал автором второй шайбы омичей. 29-летний форвард последний раз забивал гол в КХЛ 25 сентября 2022 года в матче с «Нефтехимиком». Якупов проводит лишь второй матч после восстановления от травмы, из-за которой он пропустил большинство матчей текущего Фонбет Чемпионата КХЛ.

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В текущем сезоне на счету Якупова восемь очков в 15 матчах — пять заброшенных шайб и три результативные передачи.