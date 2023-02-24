«Как ногу отрубило, не чувствовал». Форвард «Салавата» — о повреждении во время матча

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров прокомментировал победу в матче с «Сибирью».

«Долго не мог подняться со льда после блокированного броска? Шайба в нерв попала. Как ногу отрубило, не чувствовал. Потом более-менее отпускало её, и сейчас уже вроде всё хорошо.

По очкам выхожу на оптимальные кондиции? Надеюсь, самое главное — это у нас плей-офф, поэтому к нему особенная подготовка.

Как проходит подготовка? Да в принципе хорошо. Играем в наш хоккей. Правда, сегодня в начале делали то, что требовалось. Потом немножко нить игры потеряли, стали больше отбрасываться. Надо было продолжать просто играть с шайбой, как мы умеем. Поэтому у нас небольшие проблемы, надо будет этот момент подкорректировать. И будет всё хорошо.

Требуется ли добавлять в обороне после достижения комфортного перевеса в счёте? Да, это идёт от того, что мы меньше играем с шайбой, где-то от неё отбрасываемся. Но надо брать её и с ногами двигаться, искать партнёра. Считаю, в этом надо добавлять.

Теоретическая встреча с «Металлургом» в первом раунде? Вообще не думаю сейчас. Самое главное — выиграть. А там буча будет уже, не от нас зависит», — передаёт слова Башкирова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.