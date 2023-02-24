Фёдоров — о 68 матчах: нас изолировали, и хрен бы с ними. КХЛ делает правильные вещи

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в матче с «Торпедо».

«Единственная пауза в чемпионате была в декабре, и я считаю, что мы сделали что-то новое, но также я понимаю, что мы работаем на Россию и российский хоккей. Почему? Чем больше игр, тем больше возможностей проявить себя, особенно для молодых игроков. Потому что все тренеры понимают, что будут травмы и будут уставшие игроки, и здесь молодёжь должна входить и занимать эти места. Для меня этот сезон как для тренера сложился в этом плане хорошо, хотя для многих игроков так играть непривычно. Да, напряжённый график, но это хоккей и это здорово

Нас изолировали. И хрен бы с ними. Но мы делаем правильные вещи. Это правильный шаг. 68 игр доказали, что мы играем в хоккей. Страна следит. И я могу сказать о наших болельщиках, что они поддерживают нас во всех точках нашей необъятной родины. Им приятно видеть свою команду через день, через два, на хоккейном льду. Если КХЛ скажет, что в следующем сезоне будет 82 матча? Идеально. Если лига скажет», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.