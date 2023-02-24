Гудбрансон — о ситуации Гаврикова: это что-то новенькое — задвигать парней на целые недели

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Эрик Гудбрансон прокомментировал ситуацию с российским одноклубником Владиславом Гавриковым. Хоккеист не проходит в состав с 12 февраля, поскольку клуб намерен обменять игрока и хочет обезопасить его от травм.

«Думаю, ему было очень тяжело. Это что-то новенькое — задвигать парней на целые недели. Я сочувствую ему. Для него это действительно сложная ситуация. Это важный год для него, год, когда решается судьба контракта. Это должно быть сложно. Я совершенно не завидую его положению.

Мы говорили много раз. Он всё ещё здесь (посмеивается), так что мы много говорили. Я прошёл через то же, что проходит он. Я не знаю, что происходит за кулисами, как обстоят дела. Но хоккеисты хотят играть», — приводит слова Гудбрансона The Athletic.

Контракт 27-летнего Гаврикова с зарплатой $ 2,8 млн рассчитан до конца сезона-2022/2023. В текущем регулярном чемпионате НХЛ он провёл в составе «Коламбуса» 52 матча и набрал 10 (3+7) очков при показателе полезности «-8».