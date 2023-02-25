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«Тяжело уходить». Дмитрий Орлов прокомментировал обмен из «Вашингтона» в «Бостон»

«Тяжело уходить». Дмитрий Орлов прокомментировал обмен из «Вашингтона» в «Бостон»
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Российский защитник Дмитрий Орлов, обменянный из «Вашингтона» в «Бостон», прокомментировал данный этап в своей карьере.

«Никогда не думал, что этот момент настанет. Очень тяжело покидать команду, которая выбрала меня на драфте и предоставила шанс поиграть в лучшей лиге мира.

«Вашингтон» стал для меня семьей и вторым домом за эти 11 лет. Никогда не забуду свой путь вместе с командой, и, конечно же, самое главное достижение — победу в Кубке Стэнли. Спасибо всем одноклубникам, организации, и, конечно же, фанатам. Я никогда вас не забуду», — написал Орлов в соцсетях.

Напомним, по итогам обмена «Вашингтон» получил форварда Крэйга Смита, а также три драфт-пика — пик первого раунда в 2023 году, выбор второго раунда в 2025 году и пик третьего раунда в 2024-м. Кроме того, столичный клуб получил от «Миннесоты» права на российского нападающего Андрея Светлакова, выступающего в ЦСКА, которые в дальнейшем были отданы «Бостону».

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