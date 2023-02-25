Коростелёв — о первом хет-трике в КХЛ: очень приятно, несколько лет ждал этого

Нападающий «Металлурга» Никита Коростелёв поделился эмоциями от своего первого хет-трика в карьере КХЛ в матче с «Ак Барсом» (6:3).

«100% важная победа для нашей команды. Одна игра в регулярке и на этом надо строить основу для плей-офф. Первый хет-трик в КХЛ? Да, без сомнений очень приятно. Несколько лет ждал этого. Опять же правильно сказали, что победа в первую очередь сегодня. Так что строим на этом. Посвящаю его всем партнёрам по команде. Главное, чтобы команда побеждала.

Забрал ли шайбу? Да, вон она. Но не подписали. Придётся самому. Правда, почерк у меня плохой. Дома есть музей, отец у меня этим занимается.

Первый гол в матче? Я побежал на вратаря. Мысль была, чтобы он её прижал и было вбрасывание в их зоне. Но он мне такой подарок преподнёс. Как 35-й номер 35-му. Получилось забить, это уверенности придало и таким образом игра пошла», — цитирует Коростелёва Metaratings.ru.

Заключительный матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Металлург» проведёт с уфимским «Салаватом Юлаевым» 26 февраля. Встреча начнётся в 15:00 по мск.